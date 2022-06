10, 20 und 30 Jahre zurück

Teaser Heinrich und Jörg reisen einmal mehr in die Vergangenheit. Da sie dies tun, indem sie in alten Zeitschriten blättern, ist die Gefahr von Zeit-Paradoxa angenehm gering, anders als der Horspaß.

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört ihr nicht nur doppelt so viele Episoden, sondern auch einen Extended Cut dieser Episode: https://www.patreon.com/spieleveteranen



Nach den News und Spielberichten der Gegenwart begeben sich die Spieleveteranen auf eine Exkursion in die Zeitschriften-Vergangenheit: Welche Themen bewegten die Szene vor 10, 20 und 30 Jahren? Beim Nachblättern begegnen wir zum Beispiel dem dritten Diablo-Streich, einem »Spiel-zur-Serie-zum-Comic«-Adventure (2012), dem großen Durchbruch von The Elder Scrolls (2002), sensiblen Fußballern und Ultima vor dem schwarzen Tore (1992). In der verlängerten Zeitreise für Patreon-Unterstützer begrüßen wir außerdem Robert Bannert, der anhand von Ausgabe 7/2002 das PS2-Magazin Players vorstellt.

Folge 26-2022 (#274) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:37:31 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:02:34 Gemischte News: Erste Umsatzprognosen zu Diablo Immortal, auch Sony kommt nicht zur Gamescom 2022, »Enhanced Edition« von Westwoods Blade Runner erschienen, Dragon’s Dogma 2 angekündigt.

0:12:09 Was haben wir zuletzt gespielt? Assassin’s Creed Origins , Dune - Spice Wars .

, . 0:26:55 Hörerpost von Andreas Wanda.

0:35:06 Zeitschriften-Zeitreise: Juni 2012, 2002, 1992

0:35:46 Gamestar 7/2012 und GamersGlobal, u.a. mit The Elder Scrolls Online , Diablo 3 und The Walking Dead .

, und . 0:54:47 Gamestar 7/2002, u.a. mit Grand Theft Auto 3 , The Elder Scrolls - Morrowind und einigen E3-Ranglisten.

, und einigen E3-Ranglisten. 1:10:31 Power Play 7/1992 und etwas DOS International, u.a mit The Lawnmower Man, Sensible Soccer und Ultima VII - The Black Gate (was Jörg an sein neues Sonderheft zu PC-Spieleklassikern erinnert).