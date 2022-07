Darauf freut sich die Redaktion im... Juli 2022

Sommer, Sonne. Grillgeruch

Teaser Die heißen Monate haben uns im Griff, der Release-Kalender hält Siesta, doch es mangelt unseren Autoren nicht an Vorfreude auf Stranger Things, die Rückkehr von Xenoblade und Burger-FIlme.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Eigentlich war für den Sonntag nach dem Grillfest (also heute) Angucken der beiden finalen-Folgen dieser Staffel angesagt, aber dummerweise hat meine Kleine (=Mitguckerin) eine eitrige Mandelentzündung und knabbert lieber an Antibiotika als an Chips. Aber dann halt nächstes Wochenende oder so. Dummerweise ist das dieselbe nun erst mal ausfallende Mitguckerin, mit der ich auchStaffel 3 zusammen ansehe (großartig bislang, wir sind bis Folge 4 gekommen). Nicht zu vergessen: Die zweite Hälfte der leider letzten Staffel vonsteht in Kürze an.[SPIELE/BRETTSPIELE] Zu meiner freudigen Überraschung wird es ja noch mindestens eine Staffel, also zehn Folgen, mit meinem-Letsplay weitergehen, der nächste Live-Event wird in der 4. Juliwoche sein. Alles Neue macht der Juli: Um die Zeit etwas zu strecken, bringen wir die ersten neun Folgen auf drei Wochen verteilt und machen dann in der vierten eine Live-Folge, die durch die Live-Spenden verlängert werden kann (da ich vermute, dass die achte Staffel nicht mehr voll wird. Falls ich mich aber täusche, können wir da immer noch reagieren in der 4. Juliwoche). Freut euch auf einen Juli voller Elden-Ring-Letsplays. Und, habe ich euch trickreich getäuscht, habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich kein neues Spiel nenne...? Denn mir fällt aktuell wirklich keine Neuerscheinung ein, sodass ich mich wohl im Dunstkreisund natürlich Retrospielen bewegen werde. So könnt ihr euch in wenigen Tagen auf eine Classic-SdK von Anatol Locker und mir zufreuen.[SONSTIGES] Nach Live-Event, Diamant-Abendessen und Grillfest in einer Woche habe ich eigentlich mein Sonstiges-Konto gut gefüllt. Aber bis Mitte Juli fällt die Entscheidung, ob ich eine seit etlichen Wochen andauernde Planungsphase in ein konkretes Crowdfunding verwandeln werde. Ihr werdet es bald wissen.[FILME/SERIEN] Ich will mir eigentlich nicht wirklich etwas vornehmen in Sachen Serien oder Filme. Am Schluss kommt es eh immer anders. Aber gut, dann sage ich mal. Bin zwar bei Filmen zu Serien immer skeptisch, aber die Familie Belcher ist mir mittlerweile ans Herz gewachsen. Außerdem geht Staffel 6 vonendlich weiter. Etwas traurig bin ich ja, dass es zu Ende geht. Aber hau mir doch ab, der Cliffhanger am Ende der ersten Hälfte der Staffel war einfach zu stark, als dass ich deshalb beleidigt sein könnte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Das Sommerloch interessiert mich nicht, wenn die Sonne bricht. Ganz genau,ist raus und ich werde viel Zeit in Elgado verbringen. Allein die Demo war schon genial, da kann die fertige Erweiterung auch einfach nur gut werden.[SONSTIGES] Zum einen freue ich mich darauf, im Urlaub zu sein, wenn ihr diese Zeilen lest. Prag ahoi! Außerdem blicke ich natürlich voller Vorfreude auf das GamersGlobal-Grillfest. Drei Jahre sind definitiv zu viel Abstand zwischen zwei Ausgaben![FILME/SERIEN] Ich magnicht zuletzt aufgrund der meines Erachtens sehr gelungenen 80er-Jahre-Bezüge wirklich sehr. Aber meine Lust hält sich in Grenzen, einzelne Staffeln zerhackstückelt zu schauen. Da diesen Monat der Rest kommt, werde ich dann endlich auch loslegen können. Reinschauen werde ich in jedem Fall auch in, aber ich habe den Verdacht, dass ich daran nur begrenzt Spaß haben werden. Die Filme (kenne nicht alle) waren okay, mehr aber auch nicht. Ansonsten mache ich einfach mit Fargo weiter. Staffel 1 fand ich sehr gut, abgesehen von dieser unnötigen "Fischszene". Nach der ersten Episode von Staffel 2 hatte ich vor ein paar Wochen unterbrochen, da fand ich den Auftakt nicht sonderlich prickelnd. Weiterschauen werde ich trotzdem irgendwann. Denn ich magzwar seit Jahren nicht mehr geschaut, aber die Charaktere in Cheers fand ich super, und will wissen, was aus seiner Rolle wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Juli ist mein Favorit absolut klar:. Mal vom durchwachsenen WiiU-Ableger abgesehen, hatte ich mit allen Serienteilen sehr viel Spaß, vor allem, da es den Welten audiovisuell bislang immer gelungen ist, mich richtig reinzusaugen. Anders als bei den meisten anderen Serienlieblingen, ist hier nicht Teil 1 der meiner Meinung nach beste Teil, sondern der zweite auf Switch. Bin schon sehr gespannt, ob Monolith Soft noch einmal eine Steigerung gelingt, obwohl die Hardware nicht allzu viel Luft nach oben lässt. Aber das verrate ich euch dann in meinem Test auf GamersGlobal...[SONSTIGES] Der Begriff Freude in Bezug aufs Älterwerden passt nicht so wirklich, und für mich ist der eigene Geburtstag normalerweise vor allem ein Tag wie jeder andere. Aber ein "runder" ist dann doch noch mal etwas anderes. Ob ich dann künftig immer einmal nachts zum Pinkeln aufstehen muss oder sogar mehrfach? Ich werde es erleben. Eins aber steht fest: genauso wie vor bald zehn Jahren ich nicht einmal angefangen habe darüber nachzudenken, eine Ü30-Party zu besuchen, kommen Ü-Partys jedweder Art auch künftig für mich nicht in Frage. Macht doch mal eine "Unter-100-Party", dann komme ich vielleicht auch, außer natürlich U100 bedeutet "weniger als 100 Leute".[FILME/SERIEN] Zuletzt hörte ich viel gutes über, eine bitterböse und brutale Superhelden-Satire, in der die "Helden" einem Megakonzern gehören, ihre Kräfte nur dann einsetzen, wenn es ihrer Popularität dient. Daneben hat der Kollege Hilla absolut recht was den Charme der Familie Belcher angeht. Da die Serie hierzulande nischig zu sein scheint, bin ich umso überraschter, dassder Film auch hierzulande in die Lichtspielhäuser kommt – welch schöne Überraschung.[SPIELE/BRETTSPIELE] In Sachen Neuerscheinungen reizt mich, als Samtpfote ineine Cyberpunk-Stadt unsicher zu machen. Abseits davon freue ich mich über die Wiedervereinigung mit einer PS5 (meine ist es nicht, sondern ein Austauschgerät), sodass ich endlich mal angefangene Titel wieoderzu Ende bringen kann.[SONSTIGES] Der Juli beginnt stark mit der GG-Grillfeier. Danach geht es für mich ab zum Wiedersehen mit sehr engen Freunden und damit schon zur nächsten Fete, denn einer von ihnen feiert dann direkt seinen 30. Geburtstag in großer Runde nach.[FILME/SERIEN] Film für Film und Serie für Serie arbeiten meine Frau und ich langsam, aber sicher den Mountain of Joy ab, der sich in den letzten Monaten aufgetürmt hat. Dennoch bräuchten wir eigentlich noch eine ganze Weile keine Neuerscheinungen. Sobald Staffel 4B vonda ist, möchte ich die kompletten Folgen aber an mehreren Tagen weg bingen. Das wird super! Und fallsmitundunterhaltsam sein sollte, schau ich auch in den neuen Film der-Brüder rein.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich hatte es bereits im letzten Monat geschrieben: Dank des runderneuerten Playstation-Plus-Services haben sich jetzt einige Spiele auf meine Playstation 5 verirrt, die ich in den kommenden Wochen spielen möchte. Allein mitundbekomme ich den Juli sicherlich gut rum. Und mitwird es sogar einen spannenden Day-1-Release geben, den nehme ich natürlich auch mit.[SONSTIGES] Da die nächsten spannenden Gaming-Events erst im August anstehen, freut sich der Karsten der Juli-Zukunft auf seinen kleinen Urlaub. Wegfahren ist leider nicht. Wir müssen dank Elternzeit und steigender Kosten ein bisschen sparen, und aus irgendwelchen Gründen erwarten uns demnächst eh alle paar Tage Elternabende oder Sommer-Events in den hiesigen Kindergärten, Schulen und Krippen. Meine Hoffnung ist es derzeit nur, dass es ein wenig abkühlt. 30+ Grad in einer Altbau-Wohnung, das braucht niemand.[FILME/SERIEN] Juli. Sommer, Sonne, Grillen. Da bleibt nicht viel Zeit und Muße für die mediale Konservenkiste oder das Kino. Auch die Temperaturen verleiten nicht dazu, wenigstens für ein paar Stunden, ins gekühlte Lichtspielhaus zu gehen. „Klima“ habe ich auch daheim. Aber eine Ausnahme wird wohl doch gemacht –dürfte alleine schon wegen des humorigen Untertons undals neuer Hammer-Schwingerin sehenswert sein. Und das heimischen Taschenkino freut sich auf die letzten Folgen von. Ich gebe zu, ich war anfangs skeptisch, wie sich dasSpin-off entwickelt, aber die Skepsis war und ist unbegründet. Großartige Serie!SPIELE/BRETTSPIELE] Hoffentlich ist was dran am Spruch, „Was lange währt, wird endlich gut“. Ende Juli erscheint das taktische Monster-RPG. Laut Aussage des Herstellers rechtzeitig zum 20jährigen Jubiläum. Wobei ich mir nicht sicher bin, welches Jubiläum damit genau gemeint sein könnte, denn Digimon gibt es doch schon länger? Auf alle Fälle bin ich gespannt, weil Digimon Survive bereits mehrfach verschoben wurde, und ich die Serie seit langem mag. Der nächste Titel, für den ich mich sehr interessiere, ist der fernöstliche Taktikhammer. Koei‘s Flaggschiff-Franchise wird im nächsten Jahr übrigens 40! Ganz oben auf meiner Liste ist jedoch der dritte Teil von. Das Spiel erscheint früher als geplant schon Ende Juli –und dürfte mich dann den gesamten August beschäftigen.[SONSTIGES] Passend zur fernöstlichen Spieleauswahl, gibt es diesen Monat nur einen einzigen neuen Titel, den ich auf dem Radar habe:von der japanischen Künstlerin. Sonst lese ich mal wieder ein paar ältere Comics und entdecke die Welt der Hörbücher gerade wieder neu.[FILME/SERIEN] Nachdem ich jetzt die famose Staffel 4 und die schwächelnde Staffel 5 vonweggesuchtet habe, schaue ich mir nun die finale sechste Staffel an. Eine Folge pro Woche bei Amazon ist aber eine Qual! Vermutlich werde ich dann parallel noch die dritte Staffel vonweiterschauen, eine Komödie über einen Auftragskiller, der auch gerne Schauspieler werden würde.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Arbeit fordert mich gerade, der Pile of Shame ist hoch. Ich spiele gerade also eher das schöne Echtzeit-Rollenspiel namens Work-Life-Balance.



[SONSTIGES] Nach dem ersten Juli-Wochenende steht eine Woche Urlaub mit der Liebsten und ihren Töchtern in Tirol an. Da hätte das GamersGlobal-Grillfest wunderbar gepasst – wenn das nicht mein Kinder- und Dienstwochenende gewesen wäre. Immerhin gibt es jede Menge neue Musik. XI: Bleed Her Now von ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, The Other Side of Make-Believe von Interpol, The Theory of Whatever von Jamie T und selbst auf The Hardest Part von Mileys Schwester Noah Cyrus bin ich gespannt, weil ihre letzte EP echt schön war.