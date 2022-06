Teaser Jörg und Hagen blicken wie immer auf die Games-Branche, aber kommen im Gespräch auch auf gesamtgesellschaftliche Themen.

So hatte sich das Jörg nicht vorgestellt, aber dann nimmt er halt mit Hagen in diesem WoSchCa vorlieb. Und wegen des Titels müsst ihr nun nicht befürchten, dass es passend zu den Temperaturen nun auch zwischen den beiden heißfeucht hergeht. Vielmehr geht es um die Lust nach Fleisch(ersatz) beim Grillen! Wobei, der könnte auch ein wenig vergehen, wenn an einer Stelle gewisse Nachrichten aus der Fleischindustrie gestreift werden. Aber nicht verzagen, bei uns wird es kommenden Samstag natürlich Feines vom Grill geben. Also nutzt noch die Chance, euch einen Platz beim GG-Grillfest zu sichern, heute läuft die Anmeldefrist aus.

Die Timecodes dieser Folge: