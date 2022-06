GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Tiny Tina's Wonderlands auf Steam

Macht mit bei Bunkers & Badasses

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tiny Tina's Wonderlands ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seit 2009 gehört die Borderlands-Reihe zu den festen Größen im Lootshooter-Bereich. Seitdem gab es einige Ableger in der Serie von Gearbox Software, die sich aber alle weitestgehend dasselbe Setting teilten. Mit Tiny Tina's Wonderlands haben die Entwickler nun aber einiges anders gemacht und die dreckigen Science-Fiction-Umgebungen gegen ein Fantasy-Setting eingetauscht – mit automatischen Schusswaffen. Im Test konnte der Mix aus gewohnt gekonnter Baller-Unterhaltung mit Pen-and-Paper-Elementen durchaus überzeugen und hat dem Spiel eine solide Note 8.5 eingebracht.



Mittlerweile ist der Release genau drei Monate her und mit diesem Jubiläum endet die Exklusivität im Epic Games Store. Ab sofort könnt ihr Tiny Tina's Wonderlands auch auf Valves Vertriebsplattform Steam erwerben. Solltet ihr jetzt panisch losrennen und euch das Spiel kaufen wollen, dann müssen wir euch kurz ausbremsen und um etwas Geduld bitten. Denn 2K Games hat uns freundlicherweise drei Keys für die Steam-Version des Spiels zur Verfügung gestellt, die wir nun unters Volk der GamersGlobal-Userschaft bringen wollen.



Doch wie bei der Lootjagd auch müsst ihr etwas für eine Chance auf einen von drei Keys tun. Aber keine Sorge, die Aufgabe ist schnell und einfach zu bewältigen: Erzählt uns einfach per Kommentar, welcher Charakter aus dem Borderlands-Universum euer Liebling ist. Der ständig brabbelnde Roboter Claptrap? Die Sprüche klopfende Antagonist Handsome Jack? Oder das Diamantpferd Arschgaul? Es gibt keine falschen Antworten, also immer her mit eurem Favoriten. Außerdem müsst ihr euch an den Einsendeschluss halten, um wirklich eine Chance auf den Gewinn zu haben. Konkret habt ihr bis zum Montag, dem 27.11.2022, um 08:59 die Möglichkeit, an dieser Blitzaktion teilzunehmen. Außerdem müsst ihr eure Adresse im Profil hinterlegt und euer Alter verifiziert haben.

Wir wünschen schon einmal allen Teilnehmern viel Erfolg!