Into the Breach: Advanced Edition und Mobilumsetzung angekündigt

Über vier Jahre nach dem ursprünglichen Release des Knobelspiels in dem ihr auf einem 8x8-Spielfeld die Welt rettet (wie hier Jörg im Video) hat der FTL-Entwickler Subset Games nun ein für alle Versionen kostenlosen Inhaltsupdate angekündigt. In der Into the Breach Advanced Edition (GG-Test des Mecha-Schachs mit Note 8.0) wird es mehr Piloten und Mechs sowie neue Missionen und ein noch knackigerer optionaler Schwierigkeitsgrad. Genauere Informationen sollen bis zum Release am 19. Juli nach und nach veröffentlicht werden.

Zum gleichen Tag erscheint die Advanced Edition, angepasst für Touch-Bedienung, auch für iOS und Android - allerdings als Teil von Netflix Gaming. Das Spiel ist also nur für Netflix-Abonnenten verfügbar, für diese aber Gratis. Für die Sammler von physischen Switch-Editionen wird das Modul mit ein paar Extras über fangamer.com veröffentlicht. Erscheinen soll diese noch 2022; Vorbestellungen sind bereits möglich.