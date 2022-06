PM: [Jetzt erhältlich] Heute bringt Sonic Origins klassische Sonic-Titel auf Konsolen und PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

[Jetzt erhältlich] Heute bringt Sonic Origins klassische Sonic-Titel auf Konsolen und PC

Machen Sie sich bereit für eine geballte Ladung Nostalgie! Heute, an Sonics Geburtstag, veröffentlicht SEGA Sonic Origins. Diese Spielesammlung besteht aus mehreren originalen 2D-Spielen der Sonic-Reihe, die ursprünglich für SEGA Mega Drive erschienen waren: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD , allesamt für die Plattformen der aktuellen Generation digital überarbeitet. Sonic Origins ist jetzt digital ab 39,99 € erhältlich, für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch™-Systeme und PC.

Um die Veröffentlichung zu feiern, gibt es von Sonic Team einen brandneuen Trailer für Sonic Origins , in dem Sonics rasante Abenteuer aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart gezeigt werden.

Sonic Origins bietet Spielern die legendäre rasante Sonic-Action der originalen Spiele im neuen Anstrich. Mit überarbeiteter Grafik, neuen Funktionen, Bonuscharakteren, neuen Inhalten und mehr. Spieler haben die Wahl zwischen dem Jubiläumsmodus – in dem es kein Zeitlimit gibt und unbegrenzte Leben – und dem Klassik-Modus, bei dem die Regeln der Originalversionen gelten. Mit Sonic Origins können neue und alte Fans gleichermaßen die klassischen Sonic-Spiele feiern, durch die das legendäre Franchise zu dem wurde, was es heute ist. Verbesserte Grafik, neue Charaktere, Spielmodi, Spielzonen und vieles mehr: Sonic Origins bringt das Beste der originalen Sonic-Titel auf die aktuellen Plattformen und bietet verschiedene Inhalts-Packs für das ultimative Spielerlebnis.

Unten folgt eine Übersicht der Preise, Pakete und Spielinhalte aus Sonic Origins :

