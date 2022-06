PM: Die Games-Branche im Koalitionsvertrag von Nordrhein-Westfalen (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 23. Juni 2022 – Heute wurde in Düsseldorf der Koalitionsvertrag der CDU und Bündnis 90/Die Grünen für NRWvorgestellt.Beide Parteien bringen damit zu Ausdruck, dass siedie Games-Branche in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren auf vielfältige Weise stärken wollen.Am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden.game-Geschäftsführer Felix Falk:

„Weitere Stärkung des Games-Standortes, Einsatz von Games in der schulischen und beruflichen Bildung, Unterstützung fürVeranstaltungen, den Fusion Campus und die esports player foundation: Der Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN zeigt die hohen Ambitionen der neuen Landesregierung, Nordrhein-Westfalen als einen der führenden Games-Standorte in Deutschland weiterzuentwickeln. Das ist ein starkes Signal!“

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

