Ab heute am Kiosk: Sonderheft PC-Spiele-Klassiker (+Leseprobe)

Das Beste für MS-DOS, Windwos 3.x & Co.

Teaser Ab heute könnt ihr euch durch den Retro-Olymp der PC-Spiele aus der MS-DOS-Ära / frühen Win95-Zeit blättern. Dazu gibt's ergänzende Artikel und die persönlichen Lieblinge unserer Spieleveteranen.

Highlights von PC-SPIELE-KLASSIKER

Leseprobe für alle sowie für Premium-User

Titelbild (1,0)

Editorial (1,0)

Inhaltsverzeichnis (2,0)

Stephan Freundorfers Top-10-Spiele-Oldies (2,0)

MS-DOS für Spieler (4,0)

Anlauf Action-Spiele (1,0)

GTA (1,0)

Doom (4,0)

Descent (2,0)

Duke Nukem 3D (2,0)

Wer sich nie mit Config.sys und Autoexec.bat beschäftigen musste, nie Albträume über die intrikaten Einstellungen von Speichermanagern hatte und wem Kürzel wie IRW oder EMS nichts sagen – der muss das aktuelle RetroGamer-Sonderheft Die besten PC-Spiele-Klassiker schon allein aus Wissenslochzuschüttungsgründen kaufen!Wer hingegen selbst die beschriebene Ära der Computerspiele, ganz grob von 1980 bis 1995, erlebt hat, der liest diesen Satz schon gar nicht mehr, sondern gerade bestimmt zum Kiosk (oder folgt den Bestelllinks unten). Denn die neueste Extra-Ausgabe von Retro Gamer widmet sich. Über ein Drittel der Artikel ist komplett neu fürs Sonderheft geschrieben, der Rest überwiegend umfangreich angespasst, gekürzt, aktualisiert. Nur so bekommen wir die pralle Mischung überhaupt unter, von der ihr euch auch in der Leseprobe unten überzeugen könnt (Inhaltsverzeichnis)!Das Sonderheft 1/2022 ist zudem, bis auf die Rückseite, komplett werbefrei – ihr findet es ab heute beim Kiosk eures Vertrauens oder im Online-Shop von Heise Das Sonderheft entführt euch zurück in die gute alte Zeit der PC-Oldies, unterteilt in die klassischen GenresundAngefangen bei krachenden Ballerorgien in Titeln wieundgibt esbei den Adventures Wiedersehen mit geliebten LucasArts-Helden wie Indy Jones oder Guybrush Threepwood, wir vergessen aber auch deutsche Kleinode wienicht. Die Rollenspiele führen euch mitund mehr in fremde Welten, im Strategie-Teil leitet ihr mal einen Vergnügungspark inoder gleich eine ganze Nation in. Natürlich haben wir auch nicht die Sportspiele und Simulationen vergessen, die unter anderem mitundvertreten sind.Viele der Artikel (über ein Drittel!) wurden komplett neu fürs Sonderheft geschrieben, alle anderen mehr oder weniger stark überarbeitet. Besonderes Highlight sind sicher die doppelseitigen Bestenlisten mit den jeweils zehn persönlichen Favoriten unserer Autoren. Auch sonst erfahrt ihr etliche Anekdoten, die wir bislang noch nie in PC Player, GameStar, Retro Gamer oder auf GamersGlobal verraten haben...Am Heftende erwarten euch Firmengeschichten zu Größen wie Sierra Online oder Origins, und eingeleitet wird das Heft vonmit einem Schwerpunktartikel zu MS-DOS samt Glossar und typischen DOS-Befehlen.Über den unten stehendne Download-Link ( oder auch direkt hier ) könnt ihr euch die Leseprobe für alle herunterladen. Sie enthält:Das sind also insgesamt 6,0 Seiten. Richtiges Lesefutter erhalten hingegen die Premium-User von GamersGlobal, für euch haben wir sogar die ersten 20 Seiten des Hefts in ein PDF gepackt, das über diesen Link oder auch im Premium-Reiter eures Profil downloadbar ist:Wir wünschen euch viel Spaß mit den Leseproben, vor allem aber natürlich mit dem kompletten Heft, das in wirklich keinem Retrospieler-Haushalt fehlen darf!