PM: Mit dem neuen Werbespot Mr. Malcolm wird die weltweite Markteinführung des brandneuen PlayStation Plus gefeiert (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir befinden uns in der finalen Phase zur Einführung des brandneuen PlayStation Plus, das heute in Europa, dem Nahen Osten, Indien, Südafrika, Australien und Neuseeland an den Start geht! Wir freuen uns, dass das neue PlayStation Plus nun für mehr Fans verfügbar ist.

Zu diesem bedeutsamen Anlass möchten wir unseren neuen globalen Spot Mr. Malcom teilen, in dem Spiele und einige der über PlayStation Plus angebotenen Titel gefeiert werden. Der Spot entführt den Zuschauer in eine geheimnisvolle, faszinierende Welt und zeigt die Möglichkeiten auf, die jeder durch wunderbare Spielerlebnisse hat.

Nach 35 Tagen Vorbereitung für das Video wurde der Spot in sechs Tagen an sechs verschiedenen Orten mit 94 Crew-Mitgliedern und 68 Schauspielern gedreht, die alle gemeinsam daran arbeiteten, Mr. Malcolm zum Leben zu erwecken. Über 1.270 Requisiten wurden verwendet, darunter etwa 80 Trophäen und 120 Uhren! Außerdem haben wir mehr als ein Dutzend so genannter “Easter Eggs” – versteckte Verweise auf Spiele – in den Spot eingebaut. Wird es euch gelingen, alle aufzuspüren?

Wir möchten uns bei der PlayStation-Community dafür bedanken, dass sie uns in den letzten zehn Jahren bei der Weiterentwicklung von PlayStation Plus auf diesem Weg begleitet hat. Das ist der Beginn einer neuen Ära für PlayStation Plus und wir freuen uns über die vor uns liegenden Möglichkeiten. Haltet euch auf dem Laufenden über unsere monatlichen Ankündigungen zu zukünftigen Spielen, die für PlayStation Plus-Mitglieder angeboten werden.