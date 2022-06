Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Direct zeigt 20 Minuten Gameplay

Switch

Gestern wurde eine neue Folge der Präsentationsreihe Nintendo Direct veröffentlicht, die sich ganz dem am 29. Juli 2022 erscheinenden Xenoblade Chronicles 3 widmete. Wie schon der Vorgänger Xenoblade Chronicles 2 (im Test, Note 8.0) wird wohl auch der neueste Teil der JRPG-Reihe von Monolith Software viele dutzende Stunden Spielzeit bieten. Und so gab es auch in der Präsentation bereits einiges zu sehen: Ganze 20 Minuten Gameplay-Material wurden gezeigt.

Beachtet, dass das unten eingebundene Video zunächst nur ein Standbild bis zum Start des Livestreams zeigt. Die eigentliche Präsentation beginnt bei Minute 20.