Hyenas: Multiplayershooter der Alien-Isolation-Macher angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Creative Assembly, das Studio hinter Alien Isolation aber auch der Total-War-Reihe, hat einen neuen Multiplayer-Shooter angekündigt. Anders als spekuliert handelt es sich nicht um einen Ableger im Alien-Universum sondern um eine neue Marke.

Hyenas, so der Titel, ein kompetetiver Egoshooter in einem dystopischem SciFi-Setting dreht sich um einen Raubzug in "Plünderschiffen", welche verwertbare Luxusgüter der zerstörten Erde zum Mars, dem Rückzugsort der geflüchteten Milliardäre, bringen. In Dreierteams gegen vier andere Teams kämpft ihr um die beste Beute und die schnellste Flucht aus den teilweise schwerelosen Weltraum-Einkaufszentren.

Creative Assembly und Publisher Sega versichern, das Hyenas keine Pay-to-Win-Mechaniken enthalten soll. Der Weltraumshooter soll 2023 für PC, PS4/5 sowie Xbox Series S und X sowie Xbox One (X) erscheinen. Eine Anmeldung zum geschlossenen Alpha-Test ist auf der Homepage möglich. Den Ankündigungstrailer der Payday-Prey-Mischung könnt ihr unter dieser News ansehen.