PM: Construction Simulator eröffnet seine größte Baustelle im September (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Liebe Bauarbeiter, heute freue ich mich euch den größten Bauarbeitssimulator anzukündigen, den es je gab: mit offiziell lizenzierten Baumaschinen auf zwei Open-World-Maps und in einem kooperativen Multiplayer für bis zu vier Spieler. Ab dem 20. September 2022 sowohl auf PlayStation 5 als auch PlayStation 4!

Die Construction-Simulator-Serie wurde von Weltenbauer entwickelt und hat sich immer darauf konzentriert, die lebensnahe Erfahrung eines Bauarbeiters zu vermitteln, der beeindruckende Maschinen kontrolliert und die Herausforderungen riesiger Baustellen bewältigen muss. Und dank der komplett aktualisierten modernen Grafiken, einem Tag-und-Nacht-Zyklus und verbesserter Physik wird sich das Spiel noch authentischer und immersiver anfühlen als je zuvor.

Dank des PlayStation5-DualSense-Wireless-Controllers werdet ihr die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Untergründen spüren, wenn ihr Kipper oder Kettenfahrzeuge über Erde, Asphalt, Gras und mehr bewegt. Das wird euch dabei helfen zu lernen, wie ihr eure schweren Maschinen präzise und effektiv manövriert.

Und ihr müsst auf alle Unebenheiten und Kurven achten, wenn ihr euch auf den Weg zur nächsten Baustelle macht, weil ihr dabei die Unebenheiten des Bodens durch eure Finger spürt – das erinnert euch automatisch daran, immer vorsichtig zu fahren und eure Maschinen mit Respekt zu behandeln.

Wenn ihr euch Maschinen für eure Aufträge leiht, merkt ihr vielleicht, dass ihr euch beeilt, um nicht zu viel Geld für die Miete ausgeben zu müssen. Aber wenn ihr zu schnell um Kurven fahrt, fallt ihr raus und ihr werdet schrittweise die Kontrolle über euer Fahrzeug verlieren – ihr spürt das, wenn die Auslöser am Controller schwerfällig werden.

Freut euch auf zwei neue Open-World-Karten in den USA und Europa. Jede Umgebung bringt ihre eigene ausführliche Kampagne mit, die ihr solo oder im Multiplayer mit euren Freunden bewältigen könnt. Natürlich könnt ihr euch über PlayStation 5 und PlayStation 4 hinweg verbünden und gemeinsam an Aufträgen arbeiten.

Auf der europäischen Karte, die Friedenberg heißt und von den idyllischen Städten im Südwesten Deutschlands inspiriert ist, arbeitet ihr an Lösungen für erneuerbare Energien und zur Verbesserung der Infrastruktur der Stadt. In Sunny Haven der US konzentriert ihr euch darauf, den Hafen auszubauen, um mehr Touristen anzuziehen, die der Innenstadt helfen können, sich zu erholen.

Zusätzlich zu schon bekannten Lizenzpartnern aus früheren Spielen wie Caterpillar, CASE, BELL und Liebherr kommen jetzt eine Reihe von neuen bekannten Baumarken ins Spiel wie Doosan, Cifa, DAF und sogar Engelbert Strauss, dank derer ihr zum ersten mal in der Serie die Arbeitskleidung anpassen könnt. Mit über 70 lizenzierten Fahrzeugen, Maschinen und Arbeitskleidungsstücken wird das Spiel jeden virtuellen Bauarbeiter so glücklich machen wie einen echten. Bleibt dabei für mehr Ankündigungen auf unserem Weg zum Release – wir sehen uns auf der Baustelle!