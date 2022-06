PM: Der neue Bau-Simulator erscheint diesen September (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo!

Wir sind weltenbauer. SE, ein deutscher Entwickler, der seit über 10 Jahren an der beliebten Bau-Simulator-Serie arbeitet. Heute freuen wir uns sehr, den neuesten Teil der Serie mit einem noch nie dagewesenen Fuhrpark an lizenzierten Baumaschinen und Fahrzeugen, Multiplayer für bis zu 4 Spieler*innen und einer umfangreichen Kampagne in jeder der Spielwelten, eine in den Vereinigten Staaten und eine in Europa, diesen September auf Xbox Series X|S und Xbox One zu veröffentlichen.

Steuere große Maschinen von weltbekannten Herstellern wie Caterpillar, Liebherr, BELL, CASE und Kenworth. Darüber hinaus haben wir eine Reihe neuer Marken wie Doosan, Scania, Cifa, Wacker Neuson und sogar Arbeitskleidung von Engelbert Strauss hinzugefügt, mit der Du Deinen Charakter zum ersten Mal in der Serie anpassen kannst. Freue Dich also auf das umfangreichste Bau-Simulator-Erlebnis aller Zeiten mit 25 Marken und damit über 70 lizenzierten Maschinen und Fahrzeugen sowie Arbeitskleidung.

Egal ob kleines Haus, Bürogebäude, Bahnhof oder riesiges Einkaufszentrum – stelle Dich den lebensnahen Herausforderungen eines Bauarbeiters oder einer Bauarbeiterin auf den bisher abwechslungsreichsten Baustellen der Serie, entweder in den USA oder in Europa. Neben verschiedenen herausfordernden Missionen wird es in der US-Kampagne unter anderem darum gehen, die Attraktivität der Innenstadt zu steigern und mehr Touristen nach Sunny Haven zu bringen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auf der anderen Seite, der europäischen Karte Friedenberg, setzt Du Dich für neue nachhaltige Optionen ein und machst die Stadt mit erneuerbaren Energien fit für die Zukunft. Spiele entweder allein oder mit Deinen Freund*innen im Mehrspielermodus auf der gesamten Xbox-Familie, um Bauaufträge im Team zu erfüllen.

Der Bau-Simulator erscheint am 20. September 2022 auf Xbox One sowie Xbox Series X|S mit nativer 4K-Auflösung und Smart Delivery. Folge uns auf Social Media und verpasse auf dem Weg zum Release im September keine News!