PM: Ubisoft veröffentlicht "Tech Makers", eine Podcast-Reihe, die über die spannendsten Innovationen der Videospiele-Industrie berichtet (Ubisoft News)

Düsseldorf, 22. Juni 2022 - Ubisoft startete "Tech Makers", einen fünf-teiligen Podcast, der von Bruno Guglielminetti erstellt und von Stéphane Berthomet produziert ist. Er behandelt die Entstehung und Entwicklung einiger der aufregendsten Innovationen in der Videospielbranche. Moderiert wird der Podcast von David Usher, Gründer und Creative Director von Reimagine AI. In fünf Episoden erklärt er wie Forscher und Branchenexperten ihre Hypothesen in Prototypen umsetzen, die echte Auswirkungen auf Spiele haben, die von Millionen von Fans auf der ganzen Welt geliebt werden.

Mehr Informationen zu den einzelnen Episoden finden Sie im englischsprachigen Original.

Die einzelnen Episoden sind über folgende Webseite und alle gängigen Streaming-Plattformen verfügbar:

