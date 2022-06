Gamescom 2022: Playstation nicht bei der Messe dabei

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Guido Alt, Head of PR & Communications DACH von Sony Interactive Entertainment Deutschland, gegenüber GamersGlobal bestätigte, wird der Plattformbetreiber und Spiele-Publisher 2022 nicht auf der Gamescom vertreten sein. Zuerst berichtet wurde die Absage in Gameswirtschaft.

Damit ist ein weiterer großer Name nicht auf der Spielemesse vertreten, die in diesem Jahr erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder vor Ort auf dem Messegelände in Köln stattfinden wird. Auch 2K und Activision Blizzard werden keine Stände buchen, ebenso der Gaming-Riese Nintendo, der in der Vergangenheit ein fester Teilnehmer war.

Die Gamescom 2022 findet vom 24. bis 28. August 2022 als "Hybrid-Messe" statt, also sowohl vor Ort als auch mit Livestream-Programm.