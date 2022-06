Wie kommt das Spin-off an?

Teaser Bei den in unserem Testvergleich geführten deutschen Magazinen weiß Three Hopes zu überzeugen.

In unserem Noten-Vergleich zu Fire Emblem Warriors - Three Hopes führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Fire Emblem Warriors - Three Hopes

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht
GameStar /

GamePro - Nicht getestet*
PC Games /
Videogameszone.de

Videogameszone.de

8

v. 10 Auch wenn es sich um eine neue Story handelt, war es richtig schön, die ganzen Charaktere wiederzusehen [...]. Den Versuch, Elemente aus dem Spiel in Three Hopes zu integrieren, rechne ich den Entwicklern hoch an – den Kern bildet aber genau die Art Gameplay, die wir schon zur Genüge kennen. Etwas Anderes habe ich allerdings auch nicht erwartet und hatte dementsprechend meine Freude am Spiel. Spieletipps 83

v. 100 Ich bin ein riesiger Zelda-Fan, muss aber letztlich gestehen, dass mir Fire Emblem Warriors: Three Hopes besser gefallen hat als die Zelda-Warriors-Spiele. Dank der besseren Balance zwischen Geschichte und Kampf haben mich die Schlachten bis zum Schluss motiviert und es hat Spaß gemacht, mich auf jede Mission vorzubereiten, da sich jeder Kampf wichtig anfühlt. GamersGlobal 8.0

v. 10 Three Hopes ist ein actionreiches Fan-Service-Spektakel! Für mich wurde das richtige Maß an Elementen aus Three Houses eingeflochten, die zahlreichen Charaktere unterscheiden sich durch Besonderheiten und es wertet die Massenprügelei merklich auf, den Einheiten taktische Befehle zu erteilen und Strategien auszulösen. Das macht Fire Emblem Warriors - Three Hopes für mich zum spaßigsten Teil der Warriors-Reihe.

Durchschnittswertung 8.1 *Zuletzt überprüft: 22.06.2022, 10:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.