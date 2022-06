PM: Die kostenfreie Eisenbahn-Magament-Simulation Rail Route: The Story of Jozic fährt mit Volldampf in den Release (Cosmocover)

PC

Die kostenfreie Eisenbahn-Magament-Simulation Rail Route: The Story of Jozic fährt mit Volldampf in den Release

– The Story of Jozic – eine kostenfreie, narrative Management-Simulation vom Entwicklungsteam von Rail Route ist jetzt auf Steam verfügbar –

22 Juni 2022 – Prag: Zurückbleiben bitte, die Türen schließen automatisch – Rail Route: The Story of Jozic ist erfolgreich auf Steam losgefahren. Vollständig kostenfrei führt The Story of Jozic Spielerinnen und Spieler in die Welt der Fahrdienstleitung ein. Als Lehrling bekommt man einen Einblick in die Geheimnisse der Fahrdienstleitung unter der Anleitung des freundlichen Mentors Jozic – und findet heraus, dass in seiner Vergangenheit Dinger lauern, die besser unentdeckt geblieben wären.

Seht euch hier den Trailer zu Rail Route: The Story of Jozic an:

Rail Route: The Story of Jozic Features:

Das Release von Rail Route: The Story of Jozic folgt direkt auf das Debüt des Spiels als Demo beim Steam Next Fest .

Seht euch hier den Cinematic Trailer für Rail Route: The Story of Jozic an:

Fans von Rail Route: The Story of Jozic gesellen sich zu denen von Bitrich.infos erstem Titel, Rail Route , der die Grundlage für das neue Spiel bildet.

“Wir lieben die traditionelle Sandbox-Erfahrung, aber wir wollten unserer Spielendenschaft mehr bieten”, sagt Zdeněk Doležal, einer der Entwickler von Rail Route . “Wir wollten die kathartische, beruhigende Erfahrung von Rail Route mit einer Geschichte voller Intrigen und Melancholie verbinden und so eine frische Erfahrung sowohl für die neu hinzukommende, als auch die derzeitige Spielendenschaft schaffen.”

Rail Route: The Story of Jozic ist ab sofort vollständig kostenfrei auf Steam verfügbar.

Über Rail Route: The Story of Jozic Jeder Zug braucht einen Fahrdienstleiter –und ein besonderer Fahrdienstleiter braucht eure Hilfe. In Rail Route: The Story of Jozic übernehmt ihr die Rolle eines Fahrdienstleiter-Lehrlings und werdet von eurem warmherzigen, jedoch auch mysteriösen, Mentor “Jozic” durch den Aufbau eures ersten Eisenbahnnetzes geleitet. Seine Vergangenheit bleibt jedoch mysteriös und birgt womöglich Gefahren.

Über Rail Route

Rail Route ist ein Management- und Tycoon-Spiel, das vom Berufsstand der Fahrdienstleitung inspiriert ist. Mit verschiedenen Modi (“Endlos Modus” – ein Sandbox-Modus, in dem Spielerinnen und Spieler ihr Schienennetz unendlich ausbauen können; “Fahrplan-Modus” – ein linearer Modus in dem man die Herausforderung wie ein Puzzle meistert; “Rush Hour” – ein intensiver Wellen-Spielmodus, in dem schnelles Denken gefragt ist), bietet Rail Route eine spannende Erfahrung für jeden Spielstil.

Über Bitrich.info

Bitrich.info begann mit zwei Freunden, die an ihrem Leidenschaftsprojekt arbeiteten. Nur zwei Jahre später ist es zu einem dynamischen Team aus Entwicklern, Designern und Musikern angewachsen, die alle daran arbeiten, das großartigste Fahrdienstleistungsspiel der Welt zu entwickeln. Rail Route – der erste Titel des Teams – wurde über 700 Mal auf Steam rezensiert und hat eine leidenschaftliche Discord-Community aus über 5000 loyalen Fans. Bitrich.info stellt weiterhin neue Updates für Rail Route bereit, während sich das Spiel dem finalen Release nähert.