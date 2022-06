Skate 4: Vorstellung Gerüchten zufolge im Juli

360 PS3

Im Juni 2020 hat EA offiziell bestätigt, dass sich ein neuer Teil der Skate-Reihe in der Entwicklung befindet. Weitere Infos, Screenshots oder gar keinen Release-Termin bleiben uns die Entwickler von Full Circle seitdem schuldig. Nun will der Branchen-Insider Tom Henderson etwas über den Buschfunk gehört haben.

Laut nicht näher genannten Quellen will EA im Juli 2022 irgendetwas zu Skate 4 zeigen. Was genau das Studio für den neuen Titel, der auch auf den Namen skate. hören könnte, in petto hat, weiß er noch nicht.

Was genau EA zu skate. im nächsten Monat zeigen wird, ist nicht klar, aber es wird angenommen, dass endlich Ingame-Material zu sehen ist. Außerdem wird angedeutet, dass Produzenten von Skate-Inhalten und Journalisten die Chance haben sollen, selbst Hand an des Spiel zu legen.

Sobald es etwas Neues in dieser Sache gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns!