PM: Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone: Mercenaries of Fortune erscheinen am 22. Juni (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Alte Loyalitäten müssen dran glauben, wenn sich unsere Operator auf der Suche nach unglaublichen Reichtümern neuen Fraktionen anschließen. Geld regiert die Welt in Mercenaries of Fortune, der vierten Saison von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone, die eine Vielzahl neuer Inhalte mit sich bringt – neue Karten, neue Waffen, neue Operator, 100 Stufen neuer Battle Pass-Inhalte und mehr.

Wer setzt sich in der Arena an die Spitze, wenn es um Alles oder Nichts geht? Findet es heraus, wenn Mercenaries of Fortune am 22. Juni für PlayStation veröffentlicht wird.

Der Mercenaries of Fortune Battle Pass bietet 100 Stufen mit neuen Inhalten, darunter zwei neue kostenlose Waffen: die Marco 5 SMG und das UGM-8 LMG.

Marco 5: Die perfekte Maschinenpistole für aggressive Spieler, die in Bewegung bleiben. Sie wird am besten aus kurzer Distanz aus der Hüfte gefeuert und ist die erste Maschinenpistole in Vanguard, die im Akimbo-Modus gespielt werden kann. Jetzt geht es richtig zur Sache.

UGM-8: Das UGM-8 Maschinengewehr kombiniert Mobilität mit Feuerkraft, damit Operator mit ihren Teamkollegen Schritt halten und gleichzeitig Unterstützungsfeuer abgeben können. Verwendet den Waffenschmied, um die Waffe in den Bereichen Feuerkraft oder Geschwindigkeit weiterzuentwickeln und die richtige Kombination für eure Spielweise zu finden.

Mit dem Mercenaries of Fortune Battle Pass und erhaltet ihr den Operator Captain Butcher der Task Force Immortal bereits ab Stufe 0. Später sind auch die Immortal Operator Callum Hendry und Ikenna Olowe im Store erhältlich.

Verdient euch zwei weitere Waffen – das Faustmesser und das Vargo-S Sturmgewehr – indem ihr die entsprechenden Herausforderungen im Spiel meistert oder euch später die Store-Pakete kauft.

Fortune’s Keep

Fortune’s Keep ist eine völlig neue Resurgence-Karte von High Moon Studios und zeigt ein Söldnerversteck in einer sonst friedlichen Stadt mit einer reichen Geschichte. Sie ist ungefähr so groß wie Rebirth Island und verfügt über vier verschiedene Sehenswürdigkeiten:

Town

Diese Küstengemeinde ist inspiriert von farbenfrohen mediterranen Dörfern und durchzogen von kopfsteingepflasterten Gassen und begehbaren flachen Dächern. Eine alte Festung im Stadtzentrum lädt mit ihrem Glockenturm, der diesen Teil der Karte beherrscht, die Operator zu intensiven Kämpfen ein.

Schmugglerbucht

Getreu seinem Namen ist die Schmugglerbucht voll mit Vorräten sowie Gasmasken, die im Falle eines Kreiszusammenbruchs hilfreich sein können. Freut euch auf Entdeckungstouren durch verwinkelte Meereshöhlen, Grotten mit von oben einfallendem Sonnenlicht, Fischerhütten und einen Leuchtturm.

Keep

Der Namensvetter der Insel ist eine mittelalterliche Festung, die in ein Hauptquartier und Versteck für Söldner verwandelt wurde. Schützt das Gebiet von den Wällen und Wachtürmen aus vor Eindringlingen, aber passt auf: Angreifer können mit Redeploy-Ballons über Hindernisse fliegen oder das Tunnelsystem der Insel nutzen, um sich an euch vorbei zu schleichen.

Weingut

Das Weingut ist ein entspannter Komplex, der von klassischen Karten mit drei Spielwegen inspiriert wurde und zahlreiche Möglichkeiten zum Plündern bietet. Deckt euch im Keller mit Vorräten ein oder reist zum nahegelegenen Camp, das mit einem Hubschrauberlandeplatz und mehreren Militärzelten aufwartet.

Fortune’s Keep bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Nehmt einen Schwarzmarkt-Run-Vertrag an, um Zugriff auf Gegenstände wie die Sequenzergranate und die Nebula V-Minigun zu erhalten, die an normalen Kaufstationen nicht verfügbar sind. Überfallt bei einer Bargeld-Extraktion eine andere Söldnergruppe und nehmt ihnen all ihr Gold, bevor sie es endgültig in Sicherheit bringen.

Neuer Ort in Caldera – Storage Town

Storage Town – ursprünglich in Verdansk gelegen – kommt nach Caldera und ist zwischen den Minen, dem Flugplatz, dem Dorf und der Grabungsstätte gelegen. Durchsucht den weitläufigen Komplex nach Verträgen sowie Gegenständen und nutzt seine neue Vertikalität, um schnell die Karte zu durchqueren.

Rechnet mit Dutzenden von weiteren Ortsveränderungen in Caldera, dich sich teilweise aufgrund neuer Söldnerlager ergeben. Sind sie alle auf der Suche nach den berüchtigten Söldnergewölben?

Gepanzerter SUV (während der Saison)

Steigt in den neuen gepanzerten SUV, wenn ihr durch feindbesetztes Gebiet reisen müsst. Dieses Fahrzeug verfügt über eine Fahrerwaffe, ein Dachgeschütz sowie einen Nitro-Boost für schnelle Beschleunigung und kann Annäherungsminen fallen lassen.

Geldautomaten

Geht im Plündermodus zu Geldautomaten, um Goldsäcke zu erwerben, die in regelmäßigen Abständen in der Nähe auftauchen. Gold taucht bis zu einem bestimmten Höchstbetrag auf.

EMP-Granate

Mit der EMP-Granate, ein nicht-tödliches Tool, das bei der Explosion kurzzeitige Wirkung zeigt, könnt ihr Fahrzeuge außer Gefecht setzen sowie gegnerische Spieler und KI aufhalten. Betroffene Spieler verlieren ihre HUD-Informationen, während Fahrzeuge vorübergehend abgeschaltet werden.

USS Texas 1945 (bei Veröffentlichung)

USS Texas 1945 ist eine mittelgroße Karte, die von der USS Texas Karte aus Call of Duty: WWII inspiriert ist und von den Kreidefelsen von Dover zu den Gewässern um Caldera verlegt wurde. Hier kämpft ihr auf einem Schlachtschiff, das für spannende Fernkampfeinsätze an Steuerbord und Backbord entwickelt wurde, und erlebt in den vielen engen Innenräume jede Menge Action im Nahkampf.

Desolation (während der Saison)

In dieser kleinen bis mittelgroßen Karte, die in einem völlig zerstörten Dorf liegt, werdet ihr auf einem Abhörposten im Pazifik stationiert. Große Berge und eine weitläufige Landschaft hüllen die Umgebung ein, während ihr am zentralen Gebäude und entlang der Befestigungsanlage am Bach kämpft.

Neuer Spielmodus – Blueprint Gun Game

Das Gun Game gibt in dieser Saison sein Vanguard-Debüt in einer neuen Variante, die verschiedene Waffenbaupläne verwendet. Der erste Operator, der alle 18 Waffen durchläuft, gewinnt das Spiel. Eliminiert einen Gegner, um zur nächsten Waffe zu gelangen. Verwendet Nahkampftechniken, um eure Gegner um eine Waffe zurückzusetzen und sichert euch den Sieg, indem ihr den letzten Gegner mit dem Wurfmesser eliminiert. Keine Extras, Killstreaks oder benutzerdefinierten Ausrüstungen erlaubt.

Mercenaries of Fortune bringt auch eine neue Saison des Ranglistenmodus. Kämpft euch bis an die Spitze gegen andere Konkurrenten durch und verdient euch neue saisonale Belohnungen.

Shi No Numa bringt klassische rundenbasierte Zombies zurück

Nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung in Call of Duty: World at War kehrt die Zombie-Karte Shi No Numa als erstes klassisches rundenbasierte Erlebnis für Vanguard zurück. In dieser aktualisierten Version mit neuen Quests, einer Wunderwaffe, frische Informationen und mehr müsst ihr zusammenarbeiten, um in den Sümpfen zu überleben. Erlebt die Karte mit einzigartigen Features von Vanguard wie dem Altar der Bündnisse und dem Folianten der Rituale.

Rüstet euch mit dem Mercenaries of Fortune-Kampfpaket aus, das PlayStation®Plus-Mitgliedern in Call of Duty: Vanguard und Warzone kostenlos zur Verfügung steht.

Das Kampfpaket dieser Saison enthält den Legendären Overprepared Operator Skin für Isabella, die Legendären Expeditionary Force- und Ancient Ruins-Waffenbaupläne, eine epische Uhr, einen Talisman, ein Emblem, einen Sticker, eine Visitenkarte und ein 60 minütiges Doppel-EP Token.

All das erwartet euch, wenn die neue Saison am 22. Juni für PlayStation an den Start geht – und mehr: ein Mercenaries of Fortune-Event, der zeitlich begrenzte Goldene Plünderung-Modus sowie zwei besondere Action-Legenden, die im Laufe der Saison vorgestellt werden.

Kämpft an allen Fronten.