PM: Summer Sale im Ubisoft Store gestartet mit bis zu 75 % Rabatt (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 21. Juni 2022 – Im Ubisoft Store ist heute der Summer Sale gestartet. Dieser bietet bis zum 6. Juli, 16 Uhr Rabatte auf PC-Spiele in Höhe von bis zu 75 %. Somit können die neuesten Ableger beliebter Spielreihen wie beispielsweise Assassin’s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks (PC) und Far Cry 6 (PC) reduziert erworben werden. Zusätzlich erhalten Gamer:innen, die während dieses Zeitraums für mindestens 20 € im Ubisoft Store einkaufen, eine Wallet-Belohnung in Höhe von 10 €.*

Um an der Wallet-Aktion teilzunehmen, können auch mehrere Einkäufe kombiniert werden, solange insgesamt mindestens 20 € im Aktionszeitraum ausgegeben werden, etwa durch eine Kombination aus dem Anno 1800 Season 1 Pass für 12,50 €, dem Klassiker Rayman Legends für 5 €, dem Klassiker Splinter Cell für 1,75 € und dem ausgezeichneten Valiant Hearts The Great War für 3,75 €.

*Gilt nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete, Merchandise, Just Dance Unlimited, Abonnement-Dienste sowie in-game Shops. Das Angebot kann im Aktionszeitraum nur einmalig in Anspruch genommen werden. Die Qualifikation für das Angebot kann durch mehrere Käufe erreicht werden. Endet am 06.Juli 2022 um 16 Uhr. ​ ​Mit dem Ubisoft Treueprogramm besteht zudem immer die Möglichkeit 100 Units gegen zusätzliche 20 % Rabatt auf den gesamten Warenkorb im Ubisoft Store einzutauschen. Ausgenommen sind dabei virtuelle Währungspakete, Abonnement-Dienste und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen zum Treueprogramm gibt es hier. ​ ​Alle Angebote finden sich im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home