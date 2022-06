PM: Neu im Xbox Game Pass: Far Cry 5, Naraka: Bladepoint, Total War: Three Kingdoms und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der bisherige Juni war sehr ereignisreich – beispielsweise haben wir den Xbox & Bethesda Games Showcase gefeiert – doch das war noch lange nicht alles! Denn mit dem Xbox Game Pass erlebst Du auch in der zweite Monatshälfte fantastische neue Spiele, spannende Perks und noch mehr Games, die Du via Xbox Touch Control spielen kannst!

Deine Freund*innen haben den PC Game Pass oder Xbox Game Pass Ultimate noch nicht? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um gemeinsam mit Dir in das nächste Spiel einzusteigen. Denn nur noch für kurze Zeit gibt es die ersten 3 Monate im Xbox Game Pass für nur 1 Euro! So könnt Ihr fantastische neue Spiele ab dem ersten Tag gemeinsam erkunden, kultige Franchises der Xbox Game Studios zocken, oder in echte Indie-Blockbuster eintauchen – und die EA Play Mitgliedschaft gibt es ohne zusätzliche Kosten auch noch dazu. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Shadowrun Trilogy (Cloud und Konsole)

[email protected] – Shadowrun Trilogy umfasst drei taktische Kult-Rollenspiele, die in der dystopischen Cyberpunk-Zukunft spielen, die anders ist als alle anderen. Denn aus unerklärlichen Gründen ist die Magie erneut erwacht und in den hoch technologischen Städten tummeln sich nun auch Orks, Elfen, Zwerge und andere Fantasy-Kreaturen. Die Mischung aus Fantasy- und Science Fiction-Elementen sorgt für einzigartige Geschichten, in der Magie auf Hightech trifft.

Total War: Three Kingdoms (PC)

Tauche ein in Zeitalter von Held*innen und Legenden in Total War: Three Kingdoms. Ab dem 21. Juni erkundest Du die Geschichte des alten Chinas in einer mitreißenden Kampagne voller Echtzeit-Kämpfe im PC Game Pass. Wirst Du ein Imperium für die Ewigkeit erschaffen oder in den Wirren der Geschichte untergehen?

23. Juni – FIFA 22 (Konsole und PC)

EA Play – In FIFA 22 wird Fußball realistischer als jemals zuvor. Dank grundlegenden Gameplay-Verbesserungen und weiterer Innovationen erlebst Du eine abwechslungsreiche neue Saison – bei den vielfältigen Modi ist für jeden Geschmack etwas dabei. Erfahre hier mehr über die Vorteile von EA Play!

23. Juni – Naraka: Bladepoint (Cloud, Konsole und PC)

Naraka Bladepoint ist ein actiongeladenes Combat Game für bis zu 60 Teilnehmer*innen. Mit über 10 Millionen Spieler*innen seit letztem August war Naraka: Bladepoint eines der meistverkauften PC-Spiele 2021. Nun feiert NetEase sein Debüt auf Xbox Series X|S und im Game Pass. Wähle aus einer riesigen Vielfalt von Held*innen und Waffen Deine Lieblingskombi und stelle Dich dem Kampf.

1. Juli – Far Cry 5 (Cloud, Konsole und PC)

Willkommen in Hope County, Montana! Die Heimat der Freien und Tapferen, aber auch die der fanatischen Weltuntergangs-Sekte Eden‘s Gate. Erhebe Dich gegen Sektenführer Joseph Seed und seine Geschwister, um eine unterdrückte Gemeinde zu befreien.

Jetzt verfügbar – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Konsole und PC)

Kämpfe Dich mit Deinen Lieblings-Turtles durch unzählige absurde Feinde. Mit den individuellen Fähigkeiten und Moves eines jeden Turtle ist jeder Durchgang einzigartig! Wähle eine*n Kämpfer*in, nutze radikale Kombos, um Deine Gegner*innen zu besiegen, und erlebe intensive Battles voller Action und unverschämt raffinierter Ninja-Skills.

Jetzt verfügbar – Omori (Cloud, Konsole und PC)

Erkunde eine bunte Welt voller neuer Freund*innen aber auch gefährlicher Gegner*innen. Hinter der lebendigen und abwechslungsreichen Welt liegt eine tiefgründige Vergangenheit, die es zu entdecken gilt. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst Du Deinen Pfad wählen müssen. Doch Deine Entscheidungen beeinflussen nicht nur Dein Schicksal, sondern auch das anderer!

Jetzt verfügbar – Golf With Your Friends: Bouncy Castle Course DLC

Bist Du bereit für den wildesten Golf-Multiplayer aller Zeiten? Dann stürze Dich gemeinsam mit bis zu elf Freund*innen in das wilde Bouncy Castle Course DLC von Golf With Your Friends! Stelle Dich abgefahrenen Kursen und versenke den Ball mit spektakulären Trick Shots. Bist Du smarter als Deine Freund*innen und wirst zum ultimativen Golf-Champion?

Jetzt verfügbar – Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion

Du liebst Deinen Dino-Park? Dann freue Dich auf die bisher größte Erweiterung für Jurassic World Evolution 2: Dominion Byosin Expansion. Auf Dich warten eine komplett neue immersive Kampagne, die die Ereignisse des jüngsten Films aufgreift.

Jetzt verfügbar – Minecraft: The Wild Update

Erlebe Minecraft in einem ganz neuen Licht – oder in der Dunkelheit! Im neuen The Wild Update für Minecraft erkundest Du gemeinsam mit Fröschen und Kaulquappen die Sümpfe. Auf Deinen Erkundungen sammelst Du Sculk, Schlamm und Mangrovenholz – allesamt hervorragende Bau-Materialien für Deine architektonischen Ideen. Die Möglichkeiten sind endlos und sie alle liegen in Deiner Hand.

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im Juni? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Marvel’s Avengers: Ms. Marvel Future Suit Pack

Schalte mit Deiner Xbox Game Pass-Mitgliedschaft das Ms. Marvel Future Suit-Outfit, Heldenkatalysator plus Fragmentextraktor für drei Tage frei. In einer Zukunft, in der Superheld*innen verboten sind, musst Du die Avengers neu zusammenstellen, umbauen und anpassen, um AIM aufzuhalten.

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Pass Tense Razorback Bundle

Passe das neueste Transportfahrzeug des UNSC an mit der exklusiven Pass Tense Razerback Fahrzeugbeschichtung, vier 2XP-Boosts und vier Challenge Swaps!

23. Juni – Naraka: Bladepoint: Awakening Bundle

Beginne Dein Abenteuer auf Morus Isle mit dem exklusiven Viper Ning-Outfit und Kopfbedeckungen mit Xbox-Thema.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit Xbox Touch Control – jetzt kommen weitere 8 Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

