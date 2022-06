PM: OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent - das ist euer Feedback (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vor einiger Zeit fand die Closed Beta von OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent statt, und wir durften uns über fantastische Resultate und tolles Feedback freuen. Wenn ihr die Teilnahme an der Beta versäumt habt, dann könnt ihr jetzt zumindest erfahren, was für die Spieler:innen, die ihre Hände an den Titel legen konnten, ein paar der Highlights waren.

Wir haben sie gefragt: "Welcher Handlungsstrang hat bei euch den größten Eindruck hinterlassen: Wohlstand, Macht oder Ruhm?", und 42,27 % meinten, dass das "Ruhm" gewesen sei. Aber zum Glück könnt ihr euch ja auch mit allen drei Handlungssträngen vergnügen, wenn ihr euch bald mit OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent beschäftigt!

Was mochten die Spieler:innen an dem Titel am liebsten? Nun, 85,40 % meinten, dass sie die Story, die ihnen die Möglichkeit gab, ihr eigenes Abenteuer zu wählen, am besten fanden. 80,85 % der Spieler:innen liebten die Kämpfe und das System mit der achtköpfigen Truppe. Und was braucht man schon mehr als eine großartige Story und tolle Kämpfe?

Unglaubliche 75,76 % der Nutzer:innen meinte, dass sie bereits das originale OCTOPATH TRAVELER gespielt hätten! Aber keine Sorge, falls ihr das noch nicht getan habt, denn 72,71 % der Spieler:innen, die noch nie OCTOPATH TRAVELER gespielt haben, meinten, dass sie jetzt an diesem Titel interessiert seien.

Am Schönsten war es aber, die wunderbaren Kommentare der Spieler:innen zu lesen:

“Dieses Spiel hat alles, was ein großartiges JRPG als Fundament braucht.”

“Es fühlt sich in jeder Hinsicht wie eine Fortsetzung von Octopath an.”

“Mich hat wirklich schon lange kein Handyspiel mehr begeistert. Ich finde, es fühlt sich gar nicht wie ein Handyspiel an, sondern einfach nur wie ein Spiel.”

Und, seid ihr bereit, in die Welt Orsterra einzutauchen? Zum Glück müsst ihr darauf nicht mehr lange warten. OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent erscheint Ende Juni, und ihr könnt euch jetzt für den Titel im App Store und bei Google Play vorregistrieren!

Wer das tut, darf sich über unglaubliche Belohnungen freuen - und je mehr Vorregistrierungen, desto mehr Belohnungen! Seid ihr bereit, euch auf ein großes Abenteuer einzulassen?