PM: So verwendet EA Sports F1 22 die Funktionen des DualSense Controllers (Sony Playstation Blog)

Ab dem 1. Juli könnt ihr euch auf eine neue Ära der Formel 1 in EA Sports F1 22 bereit machen: das offizielle Spiel zur 2022 FIA Formula One World Championship startet. Mit den aufregenden neuen Autos des Sports bringt euch F1 22 auch ein neues Bedienmodul, das euch intensives Rad-an-Rad-Rennen erleben lässt, wie es uns alle schon in der bisherigen Formel-1-Saison begeistert hat.

Ihr könnt eure Fahrskills auch gleich zwischen den kultigen Palmen in Florida testen und die 19 anspruchsvollen Kurven des lebendigen neuen Miami International Autodromes erleben und euch im F1 Sprint austoben, der zum ersten Mal ins Spiel kommt. Mit neuen Rennoptionen habt ihr mehr Kontrolle über euren virtuellen Renntag und die Möglichkeit, zwischen immersiven Formation Laps im Ausstrahlungsstil, Safety-Car-Abschnitten und Pit Stops zu wählen. Werft einen Blick auf Glanz und Gloria des Formel-1-Lebens in F1 Life, einem neuen Bereich, um eure grandiosen Autos, Klamotten, Accessoires und mehr für alle zu präsentieren.

Die größte Innovation des PS5-Controllers sind das haptische Feedback und die adaptiven Trigger in F1 22. Erfahrt mehr über einige der PS5-Features hier:

Durch das Ausnutzen der Haptik des PS5-DualSense-Controllers wurde das Gefühl der Kollisionen und Oberflächen stark verbessert. So empfindet ihr die einzelnen Brocken von Oberflächendreck noch intensiver und taucht weiter in die Erfahrung ein, die das Auto auf dem konkreten Track überfährt. Besonders gut erkennt man diese Empfindung bei der Unterscheidung zwischen Links und Rechts. Ein gutes Beispiel ist, wenn nur die linken Räder eines Autos aggressiv über einen Randstein fahren und das Feedback dann auch nur auf der linken Seite des Controllers für mehr Realismus spürbar wird.

Durch Ausnutzen der PS5-DualSense-Controller-Lautsprecher könnt ihr euren Renningenieur in einer Session hören und so wichtige Informationen und Streckendaten auf eurem Weg zur Poleposition oder aufs wichtigste Podium sammeln. Ihr hört wichtige Heads-Up-Infos über den Lautsprecher des Controllers und so bleibt die Hauptaudioausgabe klar und frei von Ablenkungen – so wie man ein Rennen hören sollte.

Für die PS5 werden die adaptiven Trigger genutzt, indem der Widerstand direkt mit dem Schlupfwiderstand der Reifen korreliert. Das bedeutet, dass ihr, wenn euer Auto beim Bremsen “sperrt“, mehr Widerstand im Brems-Trigger spürt und euch so dem Auto verbundener fühlt. Genauso wird der Widerstand des Gaspedal-Triggers größer, wenn die Reifen durchdrehen. Ein kleiner Unterschied zum Ruhe-Widerstand von Gaspedal- und Bremsen-Trigger wurde auch eingeführt, um die Unterschiede im Druck zu simulieren, die nötig sind, um Bremse vs. Gaspedal in einem echten Formel-1-Auto durchzutreten.

Wir sehen uns auf der Strecke!

F1 22 kommt weltweit am 1. Juli für PlayStation 5 raus. Ihr könnt die digitale F1-22-Champions-Edition vorbestellen und euch damit drei Tage früher Zugriff und zusätzliche Inhalte sichern: