Mount & Blade 2 - Bannerlord: Release für PC und Konsolen vermutlich im Oktober

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mount & Blade 2 - Bannerlord ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach zweineinhalb Jahren (und zusätzlich einer etwa doppelt so langen Entwicklungszeit davor) verlässt Mount & Blade 2 - Bannerlord den Early Access und erscheint am 25. Oktober für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X. Zumindest war das einem Facts-Sheet zu entnehmen, das aber mittlerweile nicht mehr auffindbar ist – insofern hat diese Info und das konkrete Datum aktuell nur "Leak"-Gerüchte-Status.

Wie dem auch sei, die sehr lange Entwicklungszeit scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wer nähere Infos oder bewegte Bilder zu dem faszinierenden Sandbox-Mix aus Handel, Party-Management, Königreich-Simulator und 3D-Schlachten sucht, wird bei GamersGlobal gleich mehrmals fündig:

Wir freuen uns auf die fertige Version, die wir dann endlich testen werden.