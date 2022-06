Evil West: 9 Minuten blutiges Gameplay zum okkulten Western-Shooter

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Es scheint so, als wäre vor einiger Zeit ein seltsames Gebräu im Saloon ausgeschenkt worden. Vermutlich gibt es aber doch eine andere Erklärung dafür, dass in diesem Jahr nach der Action-Sandbox Weird West (in der Stunde der Kritiker) gleich noch zwei weitere Spiele euch in einen dämonischen Wilden Westen entführen: Der Taktik-Titel Hard West 2 (in der Angespielt-Vorschau) und der Third-Person-Shooter Evil West, in dem ihr auf Vampirjagd geht, um die Vereinigten Staaten zu retten.

In einem neuen Trailer seht ihr nun in rund neun Minuten unkommentierten Gameplay, was euch in der Ballerei von Flying Wild Hog und Focus Entertainment erwartet. So zerlegt die Spielfigur menschliche wie diabolische Feinde mit Revolver, Gewehr und Nahkampfangriffen in ihre blutigen Bestandteile. Dazu bekommt ihr Cutscenes zu Gesicht.

Evil West erscheint am 20.9.2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X.