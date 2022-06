PM: Microsoft Rewards: Gewinne ein Deep Dark Minecraft Xbox Series S Bundle (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kennst Du schon die Microsoft Rewards? Mit dem Bonus-Programm sicherst Du Dir nicht nur attraktive Prämien: Nutze bis zum 30. Juni 2022 Deine Microsoft Reward Points und erhalte die Chance, ein Xbox Series S Bundle im stylischen Deep Dark Minecraft Look zu gewinnen. Hier erfährst Du alles, was Du zu dem Gewinnspiel wissen musst:

Das Bundle enthält nicht nur eine Minecraft Xbox Series S Sonderedition mit passendem Controller. Du erhältst außerdem auch 12 Monate Xbox Game Pass Ultimate sowie eine 1TB Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X|S, um Deine neue Konsole direkt ausgiebig zu nutzen. Um das Gaming-Paket ultimativ abzurunden gibt es außerdem einen Secretlab TITAN Evo 2022 in der Minecraft Edition dazu – mit diesem Gaming Chair bist Du optimal für Deine nächste, ausgiebige Erkundungstour in den Welten von Minecraft gerüstet.

Melde Dich einfach mit Deinem Microsoft-Konto auf der Microsoft Rewards Landingpage an und lege auf der Gewinnspiel-Seite Deine Teilnahme als neues Ziel fest. Für 200 Punkte bist Du einmalig dabei. Du kannst aber auch mehr Punkte investieren, mehrfach teilnehmen und so Deine Chancen auf das Bundle erhöhen.

Microsoft Rewards ist ein Bonusprogramm, für das Du ganz einfach Punkte sammeln kannst: Auf Xbox erhältst Du Punkte, indem Du digital im Microsoft Store einkaufst, Spiele testest oder Xbox Quests erfüllst. Um die besten Möglichkeiten zum Punkte sammeln jederzeit im Blick zu haben, lädst Du Dir am besten die Microsoft Rewards App herunter.

Von Deinen gesammelten Points kannst Du nicht nur an Gewinnspielen teilnehmen, Du kannst auch Geschenkkarten, Gutscheine, Guthaben, digitale Prämien und vieles, vieles mehr erhalten – oder Du spendest Deine Points für einen guten Zweck Deiner Wahl! Hier ist für jeden etwas dabei!

Teilnahmebedingungen:

Dieses Gewinnspiel endet am 30. Juni 2022. Nachdem wir die Gewinner direkt benachrichtigt haben, kündigen wir sie hier an. KEIN KAUF ERFORDERLICH. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Wenn Du für diesen Artikel Points einlöst, stimmst Du den offiziellen Regeln zu, Diese beinhalten Gewinnchancen, alternative Teilnahmemethoden und Preisbeschreibungen. Ungültig, wo untersagt. Bitte stelle sicher, dass Dein vollständiger offizieller Name vor der Teilnahme in Dein Konto eingetragen ist, um gewinnberechtigt zu sein. Andernfalls kann dies zum Ausschluss führen.