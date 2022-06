PC

Derzeit könnt ihr lediglich mit dem Charakter Palmer in den Kampf ziehen.

Grundsolides Shooter-Handwerk

Im Akimbo-Stil macht sich Palmer für kurze Zeit die Feuerkraft von zwei Waffen zu Nutze.

Riesige Maps mit wenig Überraschungen

Die Levelarchitektur kann ich mit der aktuellen Map nur erahnen, da nur ein kleiner Teil des Gebiets angezeigt wird.

Early-Access-Baustellen

Am Ende eines jeden Gebiets wartet ein fordernder Bosskampf auf euch.

Fazit

Egoshooter für PC

Einzelspieler

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 15.99 Euro

In einem Satz: Klassischer Egoshooter der frisch im Early Access ist und dem es entsprechend noch an Feinschliff und Inhalt mangelt.

Dreieinhalb Jahre nach Erscheinen von Project Warlock (zum Spiele-Check) schickt Entwickler Buckshot Software den Nachfolgerin den Early Access bei Steam und GOG.com. Die größte Neuerung: In Teil zwei besteht die Welt aus vertikalen Gebieten, die zudem um ein Vielfaches größer und offener sind. Was ein neues Spielelement liefert: Euer Charakter kann springen! Für diesen Early-Access-Check habe mich auf dem leichten Schwierigkeitsgrad durch das erste Kapitel von Project Warlock 2 geballert.Freunde klassischer Ego-Shooter werden sich in Project Warlock 2 schnell heimisch fühlen. Euch auf die Pelle rückende Feindmassen setzt ihr euer Waffenarsenal entgegen. Für den Nahkampf nutzt ihr euer Schwert, auf Distanz bewähren sich Gewehr, Shotgun, Granatwerfer und ein Zauberstab. An Upgrade-Stationen erweitert ihr eure Waffen um weitere Optionen, beispielsweise erlangt das Schwert Element-Schaden und die Schießprügel einen alternativen Feuer-Modus. Außerdem unterstützen euch drei Magiefähigkeiten. Der derzeit spielbare Charakter Palmer wechselt kurzeitig in den Akimbo-Stil, friert Gegner ein oder versengt sie mit seinen Feuer-Händen. Natürlich haben die Fähigkeiten einen Cooldown, den ihr durch das Aufsammeln entsprechender Items verkürzen könnt.Wie eingangs erwähnt, verabschiedet sich Project Warlock 2 von der übersichtlichen Levelstruktur des Erstlings und schickt euch nun in große, verwinkelte Areale. Um zum Bosskampf und dem Ausgang des Gebiets zu gelangen, sucht ihr neben Druckplatten und Tastern – die Barrieren verschwinden lassen – verschiedenfarbige Schlüssel, mit denen ihr Türen ins bisher Unbekannte öffnet. Nebenbei warten haufenweise Secrets darauf, entdeckt zu werden.Das Gameplay ist dabei äußerst flott, die Auseinandersetzungen mit den Gegner-Horden spielen sich größtenteils kurzweilig und machen Spaß. Wozu auch der erneut gelungene Heavy-Metal-Soundtrack seinen Teil beiträgt. Allerdings versiegt der Flow für meinen Geschmack und vor allem in den späteren Arealen zu oft, da es immer weniger Interaktionsmöglichkeiten und überraschende Elemente, wie zerstörbare Wände, gibt. Und natürlich bieten die Gebiete enormes Verlauf-Potential. Zwar gibt es eine Map, die mir in aktueller Form jedoch keine echte Hilfe bietet.Die Early-Access-Version von Project Warlock 2 bietet euch derzeit das erste von drei Kapiteln mit sechs Welten sowie einen von drei spielbaren Charakteren. Es fehlen auch noch Waffen und Feindtypen.Bei meinem Durchgang fielen mir einige Dinge auf, die hoffentlich im Laufe des Early Access ausgemerzt werden: Obwohl ihr zahlenmäßig auf mehrere hundert Feinde trefft, empfinde ich die weitläufigen Areale als zu leer und überraschungsarm. Dazu sind die Gegner häufig viel zu passiv und lassen sich auch bei Beschuss aus sicherer Entfernung nicht aus der Ruhe bringen. Insgesamt wirkt das Gegnerverhalten noch unkoordiniert, unausgewogen und gerade bei den Bosskämpfen noch nicht gut balanciert.Technisch läuft die Early-Access-Version bereits recht stabil, wobei ich Abstürze zu beklagen hatte. Zudem glitchen Gegner hin und wieder in die Texturen und sind nicht mehr zu treffen, verharren pazifistisch an Ort und Stelle oder „gleiten“ von erhöhten Positionen auf meine Ebene – was skurril wirkt und sie zu leichten Zielen macht.Project Warlock 2 hat mir in den bisherigen fünf Stunden größtenteils Spaß gemacht, der Retro-Shooter spielt sich in seinen guten Momenten flott und flüssig. Das Gunplay ist überzeugend, die einzelnen Waffen wuchtig und zerspratzende Gegner säumen meinen Weg.Spielerisch überzeugen mich die riesigen Gebiete allerdings nicht vollends. Sie wirken auf mich stellenweise unnötig verkompliziert und zu leer, was dazu führt, dass sie den Spielfluss ausbremsen. Spieler, denen grafische Verläufe nicht fremd sind, könnte die Map helfen. Allerdings ist sie für mich in aktuellem Zustand eher ein weiteres Secret. Auch das Gegnerverhalten und -Aufkommen in den Arealen bedarf noch Feinschliff.Project Warlock 2 macht mir trotz der benannten Baustellen definitiv Lust auf mehr und retroaffine Oldschool-Shooter-Freunde sollten den Titel im Auge behalten.