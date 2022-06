Blade Runner - Enhanced Edition: Veröffentlichung am 23. Juni

PC Switch XOne PS4

Bereits seit geraumer Zeit arbeiten die Nightdive Studios an der Blade Runner - Enhanced Edition. Die Neuauflage des Adventures von Westwood aus dem Jahr 1997 soll verbesserte Charaktermodelle, Animationen und Cutscenes sowie einen Widescreen-Modus erhalten. Ursprünglich sollte das Remaster bereits 2020 erscheinen, musste aber wegen unterschätzter Komplexität auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Nun haben die Studios in diversen Shops einen Release-Termin eingetragen. Demnach wird die Enhanced Edition bereits am 23. Juni 2022 erscheinen. Also übermorgen, am Donnerstag. Dieser Termin gilt für die Versionen auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.