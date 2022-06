PM: Next Weeks on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis zum 24. Juni (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Diesmal gibt es Next Week on Xbox im Doppelpack! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald oder bereits für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! Aktuell erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Discovery Tour: Viking Age

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mit Discovery Tour: Viking Age erlebst Du die Welt der Wikinger auf einer Karte ohne Konflikte oder Gameplay-Einschränkungen. Tauche ein in das Zeitalter der Wikinger, während Du frei durch Norwegen, England und die mythischen Reiche Jotunheim und Asgard streifst.

The Hand of Merlin

The Hand of Merlin ist ein rundenbasiertes Roguelite-RPG, in dem sich die historische Legende um König Artus mit kosmischem Horror vermischt. Erforsche eine vielfältige mittelalterliche Umgebung am Rande der Apokalypse, während Du mit Händler*innen feilschst, Deine Held*innen verbesserst und uralte Reliquien ausgräbst.

LumbearJack

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Jack ist ein bescheidener Bär mit einem einfachen Traum: Er will der Natur mit Hilfe seiner treuen Axt und seiner tierischen Freund*innen ihre frühere Pracht zurückgeben. Schneide und hacke Dich durch Maschinen, bringe verschwenderische Menschen zur Vernunft und arbeite mit verrückten Waldbewohner*innen zusammen, um die finsteren Pläne der aufstrebenden Firma Evil Works zu vereiteln.

Dadish 3

Hilf Dadish seine Kinder zu retten und stelle Dich lustigsten und herausfordernden Abenteuern. Auf dem Weg zu Deinem Ziel schlitterst Du durch einen Abwasserkanal, verirrst dich in der Wüste, reitest auf einem Delfin und triffst unfreiwilliger Weise Deine entfremdete Ehefrau wieder.

King Leo

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du bist der König des Dschungels und kämpfst Dich durch die majestätische Landschaft Deines Reiches. Überwinde Hindernisse, besiege Deine Gegner*innen und schicke sie mit eingezogenen Schwänzen nach Hause. Erkunde diesen lustigen, actiongeladenen Plattformer mit dem tapferen König Leo und zeige, wie laut Du brüllen kannst!

Thunder Kid II: Null Mission

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das Roboter-Imperium ist zurück und dieses Mal entführen sie alle Menschen! Schlüpfe erneut in die Rolle von Thunder Kid, rette die Geiseln und spüre den neuen feindlichen Anführer auf, bevor es zu spät ist! Das einzigartige Gameplay im Retro-Stil begeistert nicht nur Gelegenheitsspieler*innen, sondern auch Speedrunner*innen.

Rogue Star Rescue

Rogue Star Rescue mischt die rasanten Schusswechsel eines Roguelite-Shooters mit den Strategie-Elementen eines Tower Defense-Titels. Sprenge Dir Deinen Weg durch verschiedene Planeten, während Du Deine Kamerad*innen rettest und Fallen für Deine Verteidigungsstrategie sammelst. Spiele allein oder online, um den Rogue Star aufzuhalten, bevor er alles vernichtet!

Autonauts

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Bereise das Universum und errichte Siedlungen auf unbewohnten Planeten. Dein einziges Ziel: Welten durch die Macht der Automatisierung in Bewegung zu setzen. Du erstellst rudimentäre Handwerksgegenstände aus Blaupausen und baust langsam mehrere Arbeitsroboter, die Dir bei Deinen Bemühungen helfen.

Final Vendetta

Final Vendetta ist ein knallhartes, actiongeladenes Beat ’em up für ein bis zwei Spieler*innen, das an klassische Arcade-Titel erinnert. Dank detailverliebter Pixel-Grafik und einem fetzigen Soundtrack mit exklusiven Tracks von Utah Saints kommt richtig Stimmung auf.

Redout 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Redout 2 ist eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele. In Redout 2 wirst Du Mitspieler*in in einer der beliebtesten Sportarten der Galaxis. Auf intergalaktischen Rennstrecken über die verschiedensten Planeten verdienst Du Dir intergalaktischen Ruhm und den Respekt Deiner Konkurrenz. Fahre in einer umfangreichen Einzelspieler-Kampagne oder messe Dich mit anderen Spieler*innen im kompetitiven Multiplayer.

Oxide Room 104

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Oxide Room 104 kombiniert das strategische Gameplay eines Escape Rooms mit der Grusel-Action eines Horrorspiels. In einem alten Motel bist Du einem skrupellosen Wissenschaftler ausgeliefert und wirst von einer schrecklichen Kreatur verfolgt. Um zu überleben, musst Du gesunden Menschenverstand beweisen und Deine Umgebung zu Deinem Vorteil nutzen – eben genau wie im richtigen Leben. Kannst Du aus Oxide entkommen?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Game Pass – Kämpfe Dich mit Deinen Lieblings-Turtles durch unzählige absurde Feinde. Mit den individuellen Fähigkeiten und Moves eines jeden Turtle ist jeder Durchgang einzigartig! Wähle einen Kämpfer, nutze radikale Kombos und besiege Deine Gegner*innen zu. In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge warten intensive Battles voller Action und unverschämt raffinierter Ninja-Skills auf Dich.

Zorro The Chronicles

Optimiert für Xbox Series X|S – Zorro The Chronicles ist ein spannendes und humorvolles Actionspiel mit Kampf- und Erkundungselementen, das von der gleichnamigen Fernsehserie inspiriert wurde. Beschütze unschuldige Menschen vor dem bösen General und seiner Armee. Es liegt an Dir die Gerechtigkeit im spanischen Kalifornien des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen.

Deep Diving Adventure

Tauche ein in einen der immersivsten Tauchsimulatoren aller Zeiten. Stelle deine Ausrüstung zusammen, wähle eine Location für deinen Tauchgang und entdecke die unbekannten Tiefen des Ozeans.

Broken Mind

In Broken Mind spielst Du den Agenten Frank Morgan, ein Detektiv mit dunkler Vergangenheit. Stelle Nachforschungen zum Verschwinden einer Teenagerin an, die in einem Livestream entführt wurde. Die Ermittlungen erreichen ihren Höhepunkt als Lauras Handy ein Signal aus einem nahgelegenen Wald entsendet!

The Elder Scrolls Online: High Isle

Ein neues Abenteuer erwartet Dich in The Elder Scrolls Online! Schließe Dich der Community von über 20 Millionen Spieler*innen an und tauche in das Rittertum ein. Beschütze die Legacy of the Bretons und erkunde ein neues Gebiet von Tamriel in The Elder Scrolls Online: High Isle.

Fall Guys

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Hechte und springe im Pantheon der Tollpatschigkeit dem Sieg entgegen. Neuling oder Profi? Allein oder im Team? Fall Guys sorgt für hochkonzentrierte Heiterkeit. Noch wichtiger als der Sieg ist, dass Du dabei so lächerlich wie möglich aussiehst.

Milky Way Prince – The Vampire Star

Milky Way Prince ist eine semi-autobiografische Geschichte, vollständig vom jungen Schriftsteller Lorenzo Redaelli entworfen, programmiert, illustriert und vertont. Du erlebst in diesem Visual Novel den Sog einer toxischen Beziehung, die von Idealisierung und Intimität auf der einen Seite, aber auch Missbrauch auf der anderen Seite geprägt ist. Nach und nach erfährst Du mehr über Deinen Partner und beginnst, die Beziehung zu hinterfragen.

Shadowrun Trilogy

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Shadowrun Trilogy umfasst drei taktische Kult-Rollenspiele, die in der dystopischen Cyberpunk-Zukunft spielen, die anders ist als alle anderen. Denn aus unerklärlichen Gründen ist die Magie erneut erwacht und in den hoch technologischen Städten tummeln sich nun auch Orks, Elfen, Zwerge und andere Fantasy-Kreaturen. Diese Mischung aus Fantasy- und Science Fiction-Elementen sorgt für einzigartige Geschichten, in der Magie auf Hightech trifft.

Total War: Three Kingdoms (PC)

PC Game Pass – Tauche ein in Zeitalter von Held*innen und Legenden in Total War: Three Kingdoms. Ab dem 21. Juni erkundest Du die Geschichte des alten Chinas in einer mitreißenden Kampagne voller Echtzeit-Kämpfe im PC Game Pass. Wirst Du ein Imperium für die Ewigkeit erschaffen oder in den Wirren der Geschichte untergehen?

Drunken Fist 2: Zombie Hangover

Das lustige 3D-Kampfspiel mit Ragdoll-Physik ist zurück für rockige Raufereien mit Untoten! In Drunken Fist 2: Zombie Hangover schlüpfst du in die Rolle eines verkaterten Rockers, der in einer Stadt voll wandelnder Leichen aufwacht. Deine Aufgabe: Durch die Straßen taumeln und ohne Hemmungen Zombies verprügeln.

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX

Schlüpfe in die Rolle einer jungen Feuerwehrfrau am Anfang ihrer Karriere. Mit ihrer zuverlässigen Axt und einem Hochdruck-Feuerwehrschlauch, der gleichzeitig als Jetpack dient, kümmert sich Firegirl um alle Notrufe der Stadt. Kannst Du alle in den Flammen eingeschlossenen Zivilist*innen retten? Wirst Du die Wahrheit herausfinden, warum diese Feuer in der Stadt toben? Verfolge die gesammelten Spuren und decke eine unglaubliche Verschwörung auf.

Redo!

Redo! Ist ein atmosphärisches non-lineares Action-RPG mit einer düsteren Grundstimmung mit Metroidvania-Mechanik. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Mädchens, das in einer dystopischen, von Maschinen zerstörten Zukunft nach den letzten Überresten der Menschheit sucht. Nur wenn Du alle Ecken der verfallenen Stadt erkundest, wirst Du das mehr über das Schicksal ihrer Bewohner*innen erfahren.

Sonic Origins

Wie entstand der Kult um Sonic the Hedgehog, den schnellsten Igel der Welt. Diese Remastered-Edition ist perfekt, um die Ursprünge des Franchises zu erforschen. Erlebe aus eigener Hand, wie das rasante Gameplay und die bunte Level-Gestaltung Sonic zu einer der kultigsten Gaming-Figuren aller Zeiten gemacht hat.

Why Pizza?

Optimiert für Xbox Series X|S – Als Pizza-Lieferant*in hast Du es in Deinem Job nicht einfach. Nur wenn Du die Pizza auslieferst, bevor sie kalt wird, wirst Du bezahlt und kannst den Tag überleben. Wenn Du nicht genug Geld hast, wirst Du Dein Haus, Dein Essen und Dein Leben verlieren, also sei vorsichtig und arbeite hart! Käsige, schräge Charaktere, lustige Levels und heiße Pizza sind inklusive.

Blade Runner Enhanced Edition

Ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand und den Werkzeugen eines Blade Runners tauchst Du in eine düstere Dystopie ein. In diesem Los Angeles des Jahres 2019, das jedoch nichts mit unserer Realität gemein hat, wirst Du nicht nur zum Jäger, sondern auch zum Gejagten.

Capcom Fighting Collection

Capcom Fighting Collection ist die perfekte Sammlung für Arcade-Veteran*innen und alle, die zum ersten Mal spielen. Enthalten sind zehn fantastische Spiele, darunter kultige Franchises wie Street Fighter, Darkstalkers und Cyberbots sowie die erste Portierung von Red Earth für Heimkonsolen!

Hatsune Miku Jigsaw Puzzle

Hatsune Miku und ihre Freund*innen sind zurück in einem witzigen Koop-Puzzler für zwei Personen. Während Du die kniffligen Puzzles löst, schaltest Du bis zu 39 Illustrationen der japanischen Kultfigur frei. Begleitet wird der Knobelspaß von den typischen Remixes des Synthesizer-Programms. Mit drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden ist sowohl für junge als auch ältere Spieler*innen etwas dabei.

Him & Her Collection

Die Him & Her Collection enthält drei Spiele der herausfordernden Platformer-Serie rund um ein liebenswertes Pärchen, das sich durch eine düstere monochrome Welt bewegt. Erfolgreich bist Du nur, wenn Du sprichwörtlich den Dreh raushast: die Level lassen sich nämlich rotieren. Wirst Du den richtigen Weg finden?

Naraka: Bladepoint

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Naraka Bladepoint ist ein actiongeladenes Combat Game für bis zu 60 Teilnehmer*innen. Mit über 10 Millionen Spieler*innen seit letztem August war Naraka: Bladepoint eines der meistverkauften PC-Spiele 2021. Nun feiert NetEase sein Debüt auf Xbox Series X|S und im Game Pass. Wähle aus einer riesigen Vielfalt von Held*innen und Waffen Deine Lieblingskombi und stelle Dich dem Kampf.

Steve Jackson’s Sorcery!

Erlebe die kultige Tetralogie epischer Abenteuerspiele in einem Land voller Monster, Fallen und Magie. In der magischen Welt von Sorcery reist Du über Berge, durch Wälder, Städte, Dungeons und sogar durch die Zeit. Treffe Deine Entscheidungen mit Bedacht, denn jede einzelne von ihnen hat Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Handlung. Kämpfe, erkunde, löse Rätsel und vor allem: Überlebe, um Deine ganz eigene einzigartige Geschichte zu schreiben!

Strategic Mind: The Pacific

In diesem rundenbasierten Strategiespiel navigierst Du Dich durch die berühmtesten Seeschlachten zwischen den USA und Japan während des zweiten Weltkriegs. Die historisch akkuraten Details sorgen für besonders realistische Seeschlachten und ein immersives Spielerlebnis.

Urban Flow

Urban Flow ist ein Spiel über die subtile Schönheit der Straßen der Stadt, auf denen sich Autos in perfekter Harmonie bewegen. Aber eine solche Ordnung geschieht nicht von allein: Die Stadt braucht Dich, um die Ampeln zu regeln und dafür zu sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Keine Unfälle, keine Staus. Alles wird gut laufen – solange Du konzentriert bleibst!

A Winter’s Daydream

Optimiert für Xbox Series X|S – Ein Junge kehrt nach einem halben Jahr in seine Heimatstadt auf dem Land zurück, um dort das Unvorstellbare zu entdecken: Seine alte Großmutter hat sich in ein junges Mädchen verwandelt – der Anfang von jeder Menge Chaos!

AI: The Somnium Files Nirvana Initiative

Vor sechs Jahren wurde die Hälfte einer Leiche gefunden. Doch erst jetzt wird die zweite Hälfte gefunden – und zwar ohne jedes Zeichen eines Verfalls. Diese unmögliche Ausgangslage ruft die Special Agents Mizuki und Ryuki auf den Plan, die unterstützt von ihren KIs Aiba und Tama die Ermittlungen aufnehmen. Wirst Du den mysteriösen Fall lösen und die Schuldigen überführen können.

Book of Adventum

Book of Adventum ist ein skurriles, atmosphärisches Oldschool FPS Adventure, rund um die Konflikte einer abgelegenen Insel. Du enthüllst eine Geschichte voll philosophischer Tiefgründigkeit und bahnst Dir Deinen Weg notfalls mithilfe Deiner zwei Waffen. Stelle wahlweise Tränke und Munition her, um Deine Chancen zu verbessern, oder nutze das, was die Umgebung hergibt.

Newfound Courage

Newfound Courage ist ein erzählerisches Action-Adventure über einen homosexuellen Helden, der sich in seinen besten Freund verliebt, während die Welt um sie herum im Chaos versinkt.

Pure Chase 80's

In Pure Chase 80’s ist der Name Programm: Freue Dich auf die pure Arcade-Action der 80er Jahre voller rasanter Rennstrecken. Kontrolliere Dein Adrenalin, drücke aufs Gaspedal und heize über wagemutige Strecken, um das Ziel vor Ablauf der Zeit zu erreichen.