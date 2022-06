Kampf der Giganten

Teaser Es sind sowohl Sierra als auch das einstige LucasArts legendäre Spieleschmieden ihrer Zeit. Doch wer steht in eurer Nostalgie-Gunst höher?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmen von den redaktionsinternen Roboter-Hausdienern ausgezählt und das Ergebnis kürt einen klaren Gewinner. LucasArts ist König mit 68 Prozent der Stimmen. Fast jeder vierte Teilnehmer bei der Sonntagsfrage hat angegeben, beide (annähernd) gleichermaßen ins Herz geschlossen zu haben. Diejenigen Umfrageteilnehmer, die Sierra mehr lieben, beziffern sich auf 8 Prozent.

LucasArts 68% Ich mag beide gleichermaßen 24% Sierra 8%

Ursprüngliche News:

Sierra und LucasArts (natürlich das vorher unter Lucasfilm Games firmierende Studio aus früheren Tagen, nicht das 2021 wiederbelebte Lucasfilm Games) waren prestigeträchtige Studios, die mit ihren Titeln Spuren in eurer Jugend hinterlassen haben. Doch wenn ihr zurück blickt: Wer von beiden war nun für euch wirklich der King im Ring?

Lieber King's Quest oder Monkey Island, Gabriel Knight oder The Dig? Ihr braucht noch etwas Unterstützung bei der Entscheidungsfindung? Wie es der Zufall will, erschien jüngst ein User-Artikel-Doppelschlag zu diesem Thema.

Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Die heutige User-Frage basiert auf einem Vorschlag, den User Q-Bert eingeschickt hat. Auch ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.