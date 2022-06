Wochenschluss-Podcast #152

Teaser Auch an diesem frühen Freitagabend wollen wir euch nicht einfach so ins Wochenende entlassen – wie sollt ihr mit Genuss dort ankommen, wenn ihr nicht vorher eure geliebten Redis am Ohr habt? Na also!

00:26 Begrüßung durch Quietsche-Hagen und Meister Jörg.

02:44 Hagen hat olfaktorische Visionen von Grillschwaden.

04:20 Jörg "Ich spiele so, wie ich spiele" Langers Elden Ring -Letsplay geht in die sechste Staffel, Live-Event am 28.6. ab 19:00 . Dafür werden drei nette Phantome gesucht!

-Letsplay geht in die sechste Staffel, . Dafür werden drei nette Phantome gesucht! 08:38 Wir erinnern uns der Themen der letzten sieben Tage. Denn es war ja nicht E3. Von Diablo 4 kommen wir zur Diskussion unseres (zu Wochenbeginn noch einmal überarbeiteten) Tests zu Diablo Immortal .

kommen wir zur Diskussion unseres (zu Wochenbeginn noch einmal überarbeiteten) Tests zu . 17:15 Was gab es sonst noch in der letzten Woche, die ja nicht E3-Woche war? Bethesdas verspätet losfliegendes Starfield natürlich.

natürlich. 20:50 Gab es richtige Überraschungen in den Nicht-E3-Tagen? Wir entwickeln Gedanken zur E3 im Jahr 2023 und zu den alten und konkret der "Hotel-E3" von 2007.

25:30 Kein Juni-Event von Ubisoft, dennoch gab es einen 6-Minuten-Stream zu Assassin's Creed mit Ankündigung zur Ankündigung im September!

mit Ankündigung zur Ankündigung im September! 26:25 Einige Resident Evil -Updates werden enthusiastisch von Hagen und Jörg besprochen.

-Updates werden enthusiastisch von Hagen und Jörg besprochen. 28:06 Eine spontane Lex Rammmses wird eingeführt, spontan von vier auf sechs Jahre ausgeweitet, dann aber spontan wieder auf fünf reduziert, bevor Jörg Hagen eine fiese Falle stellt. Wird er hineintappen?

wird eingeführt, spontan von vier auf sechs Jahre ausgeweitet, dann aber spontan wieder auf fünf reduziert, bevor Jörg Hagen eine fiese Falle stellt. Wird er hineintappen? 30:30 Last To Know hat einen GamersGlobal-Test verfasst, zu Born Punk von Insert Disk 22, ein in schönen Pixeln inszeniertes Abenteuer, das auf einer Ostsee-Insel spielt.

hat einen GamersGlobal-Test verfasst, zu von Insert Disk 22, ein in schönen Pixeln inszeniertes Abenteuer, das auf einer Ostsee-Insel spielt. 33:33 Was planen wir fürs ...

Kommentare



