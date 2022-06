PM: Barrierefreiheit und Gaming: Xbox ist vom 23. bis 25. Juni auf der REHAB in Karlsruhe (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist das Ziel von Xbox, noch mehr Menschen rund um den Globus die Freude am Gaming und der Gemeinschaft näherzubringen – und die Gaming-Community zu einem Ort zu machen, an dem sich alle wohlfühlen. Ein wichtiger Schritt hin zu eben dieser inklusiven Community ist auch die Unterstützung der weltweit 400 Millionen Gamer*innen mit Behinderung. Deshalb engagiert sich Xbox für Inklusion im Gaming und treibt Barrierefreiheit in Videospielen kontinuierlich voran. Um mehr Menschen mit Behinderung über die Möglichkeiten von barrierefreiem Gaming zu informieren, besucht Xbox gemeinsam mit Partner Humanelektronik vom 23. bis 25. Juni die REHAB in Karlsruhe.

„Mit unserem Versprechen ‚Gaming for Everyone‘ machen wir Xbox zu einem Ort, an dem alle Spaß haben können – inklusive der über 400 Millionen Spieler*innen mit Behinderung. Wir denken Barrierefreiheit bei der Entwicklung und im Design unserer Produkte und Spiele von Anfang an mit, damit alle Menschen daran teilhaben können“, so Sandro Odak, Communications Lead Xbox DACH.

Auf der Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion stellt Humanelektronik ihr neues Angebot HEsports vor, das inklusives Gaming für Familien aber auch eSport in den Fokus rückt. Doch hier wird nicht nur informiert, sondern auch ausprobiert. Auf der Standfläche P33 in der dm-Arena können diverse Peripherie-Geräte nach Herzenslust getestet werden, um den richtigen Match für die eigenen, individuellen Ansprüche zu finden. Vor Ort erfährst Du alles, was Du zum Xbox Adaptive Controller und zu adaptiven Buttons rund um Xbox wissen musst. Die erfahrenen Mitarbeiter*innen von Humanelektronik und Xbox informieren und helfen Dir jederzeit gerne, Dein ganz persönliches Setup zusammenzustellen. Es gibt auch etwas zu gewinnen: Neben vielen weiteren Preisen wird als absolutes Highlight eine Xbox Series S mit Xbox Adaptive Controller verlost.

Darüber hinaus kann über drei Tage hinweg nach Herzenslust gemeinsam gespielt werden. Mit dabei ist unter anderem Bloggerin und Xbox-Botschafterin Melanie Eilert, die praxisnahe Tipps aus ihrem Gaming-Alltag mit Spinaler Muskelatrophie teilt. Also trefft Euch, tauscht Euch aus und habt gemeinsam Spaß mit den vielen Xbox Games vor Ort. Denn wenn jede*r spielt, gewinnen wir alle!