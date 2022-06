PM: Jetzt erhältlich: Neue PS5-Konsolen-Cover in Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Neben den PS5-Konsolen-Covern in Midnight Black und Cosmic Red, könnt ihr ab sofort eure PlayStation 5 auch mit Covern in den schicken Farbvariationen Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue personalisieren.

Der Wechsel geht ganz einfach: Entfernt mit wenigen Handgriffen die weißen Original-Cover eurer PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk oder PS5-Digital Edition und setzt die neue Farbvariante ein.

Die neuen Farben sind in Deutschland bis zum 14. Juli exklusiv im Vorabzugriff bei direct.playstation.com und danach auch bei weiteren Handelspartnern erhältlich. In Österreich und der Schweiz sind sie direkt im Handel erhältlich. Welche Variante gefällt euch am besten? Verratet es uns in den Kommentaren.

Wenn ihr ein gutes Reaktionsvermögen und ein scharfes Auge habt, nehmt jetzt an unserem Gewinnspiel teil. Um ein schickes PS5-Konsolen-Cover zu gewinnen, drückt genau zum richtigen Zeitpunkt auf Stopp, wenn das Starlight Blue Cover auf dem Bildschirm erscheint. Gebt danach eure Daten an und schon seid ihr im Lostopf drin. Wir drücken euch die Daumen!