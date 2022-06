Prison Architect: Neue Erweiterung Gangs und Update Kite erschienen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive und Double Eleven haben am Dienstag mit Prison Architect: Gangs die siebte Erweiterung für den erfolgreichen Gefängnis-Management-Simulator veröffentlicht. Gangs führt das Element des Bandenkriegs ein. Ihr müsst euer Gefängnis im Griff behalten, indem ihr Bandenmitglieder reformiert und euer Personal überwacht. Prison Architect: Gangs ist für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch für 5,99 Euro (UVP) erhältlich.

Ihr erlasst Regeln, welche die Insassen befolgen müssen und helft den Bandenmitgliedern, sich zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu entwickeln und knüpft so an die Resozialisierungs-Idee von Second Chances an. Wenn sich Banden in der Strafanstalt bilden, entwickelt jede Gruppe ihre eigene Persönlichkeit und Reputation. Als Resultat fühlen sich Insassen mit bestimmten Charaktereigenschaften von Banden mit ähnlichen Merkmalen angezogen. Ihr müsst außerdem auf die "Temperatur" ihres Gefängnisses achten, die umso heißer und gefährlicher wird, je aktiver die Banden sind.

Um die Bandenaktivitäten in eurem Gefängnis einzuschränken, solltet ihr Methoden zur Besserung und Entlassung von Insassen einführen. Dazu gibt es Programme wie "Gang Rehabilitation", um die Ausbreitung zu verlangsamen und ihr investiert in neue Räume, z.B. Einrichtungen zur Entfernung von Tätowierungen oder regulierte Fight Clubs, damit die Gefangenen ihre Aggressionen ausleben können. Mitarbeiter müsst ihr im Auge behalten, denn korrupte Wärter könnten versuchen, Schmuggelware einzuschleusen oder Bestechungsgelder von Bandenführern anzunehmen. Gefängnismanager können diese schwarzen Schafe schon während des Einstellungsverfahrens herausfiltern und Ermittler rekrutieren, um korrupte Wachen zu identifizieren.

Gaz Wright, Game-Director von Prison Architect bei Double Eleven, äußerte sich zur neuen Erweiterung wie folgt:

Gangs stellt Gefängniswärter vor eine ganze Reihe kreativer Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Auch wenn es kompliziert klingt, sorgt die Erweiterung dafür, dass das Spiel sowohl für neue Spieler als auch für Spieler, die schon viele Durchläufe hinter sich haben, frisch und interessant bleibt. Die Rehabilitationsoptionen wurden implementiert, um den Wärtern eine authentische Möglichkeit zu geben, ihre Gefängnispopulation zu verwalten. Gangs erweitert das Management-Gameplay von Prison Architect und ergänzt vielseitige, neue Mechanismen, die den Spielern ein umfassenderes und unterhaltsameres Spielerlebnis bieten.

Prison Architect: Gangs Key Features:

Trefft die Gang: Banden formieren sich und wachsen, indem Bandenmitglieder aufgenommen oder rekrutiert werden. Jede Gang hat ihre eigene Persönlichkeit und Merkmale und wird ganz natürlich von Insassen angezogen, mit den gleichen spezifischen Attributen.

Siedepunkt: Die „Temperatur“ der Insassen und des Gefängnisses sind messbar. Wenn Gangs wachsen und anfangen ihre Kräfte auszuspielen, steigt die „Gefahrentemperatur“ des Gefängnisses. Dank der „Siedepunkt“-Benutzeroberfläche erhaltet ihr einen detaillierten Überblick darüber, was das Leben ihrer Insassen beeinflusst. So könnt ihr schnell handeln, Insassen bei Laune halten und unkontrollierbare Unruhen verhindern.

Reformieren und Freilassen: Bandenmitgliedern wird es ermöglicht, ihre Bande zu verlassen. Hilfreich ist hier das Entfernen der Tattoos und eine Einbindung in ein Gang-Rehabilitationsprogramm.

Neue Räume: Der Tattoo-Entfernungsraum dient zum Entfernen von Gang-Tattoos. Im Kampfsportraum trainieren Bandenmitglieder und verwandeln ihre destruktive Energie in einer kontrollierten Umgebung in Kämpfe.

Korrupte Wachen: Gangs können Wachen dazu zwingen, Waren zu schmuggeln oder Bestechungsgelder anzunehmen. Das kann bereits während des Einstellungsprozesses (Bürokratie) überprüft werden. Auch Ermittler können engagiert werden, um herauszufinden, welche Wärter auf der falschen Seite stehen.

Neben der Erweiterung Gangs erscheint das kostenlose Update Kite für alle Spieler. Diese Aktualisierung liefert weitere Verbesserungen für Prison Architect. Unter anderem mehr Wärter, Wachhunde, Raumgrößen und vieles mehr. Kite führt auch Gefängniskapazitätsoptionen ein, die es euch ermöglicht, bestimmte Ebenen der Einrichtung zu füllen. Das Update bietet außerdem verschiedene Verbesserungen an den Menüs und der Spielmechanik.