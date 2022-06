PM: Das erwartet euch in Overwatch 2 Beta für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Achtung, an alle Helden von Overwatch! Overwatch 2 kommt am 4. Oktober zu PS4 und PS5 als eine immerwährende, Free-to-Play Erfahrung für euch. Bildet ein Team mit euren Freunden bei PlayStation und erlebt das neugedachte 5v5-Gameplay mit vielen neuen Inhalten, die jede Saison Updates erhalten. Tägliche Herausforderungen und häufige Updates bedeuten, dass ihr immer was Neues zum Spielen habt.

Sehen wir uns die Details an: Werfen wir einen Blick darauf, was im Spiel kommt, das ihr ab Oktober erleben werdet.

4. Oktober – Saison 1

6. Dezember – Saison 2

2023 und darüber hinaus

Overwatch wird sich immer weiter entwickeln und mit euch erweitert werden – durch regelmäßigen saisonalen Content, der alle neun Wochen rauskommt. Und ab 2023 werden wir weiter in die Welt von Overwatch eintauchen und die Helden darin mit einer neuen narrativen Erfahrung kennenlernen, zu der auch PvE-Gameplay-Updates gehören werden.

Mit dem neuen Battle-Pass-System könnt ihr bestimmte thematische kosmetische Gegenstände freischalten und wöchentliche Herausforderungen für einzigartige Belohnungen absolvieren. Statt euch auf das Glück der Loot-Box zu verlassen, könnt ihr dann wählen, wie ihr investieren wollt, um zu neuem Content in jeder Saison zu kommen.

Da Cross-Progression angeschaltet ist, sind all eure freigeschalteten Elemente, euer Fortschritt und eure Auszeichnungen nahtlos auf allen Geräten verfügbar, auf denen ihr grade spielt.

Overwatch 2 wird ein echtes Globetrotter-Erlebnis. Toronto, New York, Rom und Monte Carlo kommen im Spiel am 4. Oktober an – zusammen mit zwei ganz neuen Karten.

Kämpft in den Straßen von Rio, der kultigen brasilianischen Stadt und dem Zuhause unseres Lieblings DJ Lucio. Und reist nach Portugal, einer neuen Push-Map, die euch in ein neues lebendiges und inspiriertes Umfeld bringt, in dem ihr den neuen Gamemodus erleben könnt. Overwatch 2 wird regelmäßig neue Karten rausbringen, damit es immer einen neuen Ort für eure Kämpfe gibt.

Zusammen mit einigen ästhetischen Updates wird Overwatch 2 euch auch ein neues kompetitives Spiel ermöglichen.

Ein neues Highscoresystem bietet euch detailliertere Informationen während der Spiele und danach, wenn das Match vorbei ist.

Euer Skill-Rating wird nicht mehr sofort nach jedem Spiel geupdated, sondern immer nach sieben Siegen. Und statt eines zahlenbasierten Rankings wird jede Skillebene fünf aufsteigend sortierte Unterebenen enthalten.

Seid ihr für die Ehre dabei? Bleibt dabei für mehr Details zum Competitive 2.0!

Ihr könnt nicht bis Oktober warten? Ab dem 28. Juni könnt ihr euch in der Overwatch 2 Beta vertiefen.

Startet eure Railgun und stört das Schlachtfeld als Sojourn – oder schwingt eure Axt und sichert eure Herrschaft als Junker Queen. Kämpft, um eure Roboter im neuen Push Mode in die Basis der Gegner zu schießen. Macht die Orte der Welt wie New York, Rom, Monte Carlo und Rio mit neuen Karten zu eurem Schlachtfeld.

Die Overwatch 2 Beta ist verfügbar für PS4 und PS5 und erlaubt euch, jetzt schon all die erwähnten Features und zusätzlich das völlig neu gedachte 5v5-Gameplay zu erleben.

Legt gleich los über den Opt-In auf playoverwatch.com/beta!

Mit jedem Account könnt ihr nur einmal dabei sein; wählt eure Lieblingsplattform aus, um Zugang zu erhalten. Für PlayStation-Spieler gibt es hier mehr Infos darüber, wie ihr eure Region im Opt-In auswählt.

Mit dem Watchpoint Pack könnt ihr euch einen Vorsprung sichern, weil alles darin enthalten ist, um mit Overwatch 2 gleich am ersten Tag mit voller Kraft durchzustarten. Wenn ihr das Pack kauft, bekommt ihr auch direkt Zugriff auf exklusive Inhalte wie Legendary Hero Skins und ein Overwatch 2 Player Icon – und natürlich sofortigen Zugriff auf die Overwatch 2 Beta, die am 28. Juni startet.

Kommt zurück in die Schlacht – kauft das Watchpoint Pack ab heute im PlayStation Store und werft unten einen Blick darauf, was das Paket euch zu bieten hat:

Legt einen Raketenstart für eure Overwatch-2-Kollektion hin und sichert euch zwei (2) neue Legendary Hero Skins – Space Raider Soldier 76 und Space Raider Cassidy.

Overwatch 2 wird zu einem Live-Game-Service werden, der neue Karten, Features und Modi in den Kampf bringt, und zwar im saisonalen Format. Ihr könnt euch gleich einen Vorsprung sichern, in dem ihr den Premium Battle Pass für Saison 1 mitnehmt, die gleichzeitig mit Overwatch Early Access am 4. Oktober starten wird.

Overwatch 2 wird eine neue Shoperfahrung im Spiel mitbringen, in der es ganz um eure Entscheidungen geht. Mit dem Watchpoint Pack startet ihr mit 2000 Overwatch 2 Virtual Currency, um euren Battle Pass hochzuleveln oder weitere Kosmetika für eure Lieblingshelden zu kaufen.

Wenn ihr das Watchpoint Pack vor dem 4. Oktober kauft, erhaltet ihr beim Start ein exklusives Overwatch 2 Player Icon, das ihr ab dem Launch nutzen könnt.

Startet gleich mit Overwatch mit der Overwatch: Legendary Edition. Passt die Erscheinung von euren Lieblingshelden aus Overwatch mit fünf (5) epischen und fünf (5) legendären Skins an, die im Watchpoint Pack dabei sind.

Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld! Alles Liebe!