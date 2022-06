Total War - Warhammer 3: Jetzt auch für Linux erhältlich

PC Linux MacOS

Wie Feral Interactive auf ihrer Website und mit einem unter dieser News eingebundenen Youtube-Video mitgeteilt hat, ist Total War - Warhammer 3 jetzt mit Patch 1.01 erstmal nativ auf Linux spielbar. Bereits am 17. Februar 2022 ist es für Windows erschienen, am 05. Mai folgte die Fassung für MacOS.

Feral Interactive ist ein Entwickler und Publisher, der sich auf das Portieren von Spielen von Windows auf MacOS und Linux spezialisiert hat. Dafür arbeitet Feral Interactive unter anderen mit The Creative Assembly, 2K, Sega, Io-Interactive oder Warner Bros. Interactive Entertainment zusammen. Zu den bisherigen Titeln, die sie erfolgreich auf Linux und MacOS portiert haben, gehören beispielsweise Dirt 4, Shadow of the Tomb Raider - Definitive Edition oder Deus Ex - Mankind Divided.

Auf der Produktseite von Warhammer 3 werden die Systemanforderungen für Linux und MacOS angegeben:

MacOS Minimum Linux Empfohlen Linux Betriebssystem 12.0.1 und höher Ubuntu 20.04 (64 bit) Ubuntu 20.04 (64 bit) CPU - Intel Core i3-4130 Intel Core i7-4770 Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB 8 GB Festplattenspeicher 125 GB 125 GB 125 GB Grafikkarte Apple M1 Geforce GTX 970 4 GB VRAM,

Radeon RX 470 4GB VRAM Geforce GTX 1070

Intel GPUs werden noch nicht unterstützt.