PM: Destruction AllStars kündigt neuen Spielmodus und Events für PS Plus an (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

zu sehen, wie der riesige Januar-Patch das Spiel und die Community nachhaltig geprägt hat. Nach der kürzlichen Ankündigung, dass Destruction AllStars als Teil des neuen Spielkatalog-Features künftig für PlayStation Plus-Abonnenten mit Extra- oder Premium-/Deluxe-Mitgliedschaft verfügbar sein wird, möchten wir euch jetzt einen brandneuen Trailer vorstellen, der die nächsten spannenden saisonalen Inhalte für das Spiel präsentiert!*

Am 22.Juni werden wir eine Fülle an neuen Inhalten für Destruction AllStars veröffentlichen, pünktlich zum europäischen Start des neuen PlayStation Plus-Service in derselben Woche. Wir beginnen mit einem neuen Event namens „Aufstieg“. Es enthält einen brandneuen Spielmodus, neue Herausforderungen und einen aufregenden neuen AllStar-Pass. Wir können es nicht erwarten, dass unsere Community diese neuen Inhalte in die Finger bekommt und zusammen mit uns neue Spieler willkommen heißt.

Der neue PlayStation Plus-Service Extra ist kürzlich in Asien, Nord- und Südamerika gestartet und kommt am 23.Juni nach Europa und Australien. Gerade rechtzeitig, um sich mit dem Rest der Community in „Aufstieg“ zu stürzen.

Solltet ihr zum ersten Mal Destruction AllStars spielen oder nach einer Auszeit wieder zurückkehren, hier eine kurze Zusammenfassung: Destruction AllStars ist das globale Spektakel, bei dem Stars und Autos kollidieren. Zerstörung und Chaos sind garantiert, wenn die AllStars sich zu Fuß und hinter dem Steuer vor einem Millionenpublikum bekämpfen, um herauszufinden, wer am Ende zum Champion gekrönt wird! Falls ihr euch zum ersten Mal in eine Arena von Destruction AllStars stürzt, stehen wir bereit, um euch optimal auf euer erstes Spiel vorzubereiten! Unser brandneuer Trailer beinhaltet alle Informationen, die ihr benötigt, sowie eine kurze Vorschau auf die Inhalte unseres ersten Events – Aufstieg – also lasst euch das nicht entgehen!

Schauen wir uns zuerst die brandneuen saisonalen Inhalte von Destruction AllStars an und was unser nächster Patch mit sich bringt. Events sind ganz neu bei Destruction AllStars: Sie dauern immer sechs Wochen und stecken voller Inhalte, die superschnell geliefert werden. Events erscheinen immer mit einem neuen Spielmodus oder einer Spielliste, zusammen mit einem brandneuen AllStar-Pass. Diese Pässe beinhalten eine Menge kosmetischer Inhalte und Währungsbelohnungen, mit denen ihr eure AllStars ausrüsten könnt, sodass sie sich in ihrem Moment im Rampenlicht von ihrer besten Seite präsentieren können. Events umfassen darüber hinaus wechselnde Herausforderungen, durch deren Abschluss ihr verschiedene Belohnungen erhalten könnt, darunter Währung, ERF und brandneue kosmetische Objekte. Und jetzt sind wir bereit für die Enthüllung der ersten drei Events, auf die ihr euch in den nächsten Monaten freuen könnt: Aufstieg, Vereinigung und Überleben. Werfen wir einen genaueren Blick auf unser erstes Event, das am 22.Juni kommt.

Aufstieg erscheint im Juni gleichzeitig mit dem Start des neuen PlayStation Plus-Service in Europa! Dieses Event wird außerdem der Schauplatz unserer ersten Community-Herausforderung sein, bei dem die ganze Community auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, wodurch exklusive kosmetische Belohnungen für alle freigeschaltet werden. All dies und mehr erfahrt ihr in unserem jüngsten Trailer. Also schaut ihn euch an!

Zusammen mit unserem ersten Event fügen wir Destruction AllStars einen brandneuen Spielmodus namens Sprungwurf hinzu! Bei diesem teambasierten Spielmodus müsst ihr zu Fuß oder hinterm Steuer schnell reagieren, während ihr mit der Hilfe eures Teams Punkte erlangt. Seht euch den Trailer an, um einen ersten Eindruck von diesem brandneuen Modus zu erhalten!

Unser bevorstehender Patch enthält aber nicht nur eine Menge neuer Inhalte, sondern wir verbessern auch einige unserer bestehenden Spielmodi. Schauen wir uns Blitz an, unseren kompetitiven Spielmodus, bei dem wir zum ersten Mal Wettkampfsaisons präsentieren! Wir haben hierbei das Wettkampfranglistensystem überarbeitet, um euer Fähigkeitsniveau besser ermitteln zu können und euch gegen Gegner mit einem ähnlichen Niveau antreten zu lassen. Zudem haben wir brandneue und hochkarätige kosmetische Belohnungen hinzugefügt, die ihr nur in der Blitz-Spielliste erhalten könnt. Damit könnt ihr die anderen AllStars wissen lassen, dass ihr gerade zum Champion einer Wettkampfsaison gekrönt wurdet. Blitz ist an Wochenenden in Destruction AllStars verfügbar, und jede Wettkampfsaison dauert 6 Wochen an. Ihr müsst also in kurzer Zeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen, um euch die Unterstützung der Zuschauer zu sichern!

Während wir uns darauf vorbereiten, eine Menge neuer Spieler willkommen zu heißen und unseren Beitritt zur Spielekatalog-Bibliothek von PlayStation Plus feiern, wollte das Team bei Lucid sicherstellen, dass Spieler, die uns seit der Veröffentlichung im letzten Jahr unterstützen, auch belohnt werden. Deshalb freuen wir uns, verkünden zu dürfen, dass jeder, der das Spiel vor der Veröffentlichung des neuen PlayStation Plus-Service gespielt hat, als Dankeschön ein Gründer-Paket erhalten wird! Ihr könnt diese Belohnung kostenlos im spielinternen Shop abholen und sie enthält einige exklusive kosmetische Objekte, mit denen ihr eure Fähigkeiten und eure Erfahrung zur Schau stellen könnt.

Das alles und noch mehr wird zusätzlich zu dem riesigen Patch kommen, den wir bereits im Januar dieses Jahres veröffentlicht haben. Unser Januar-Patch war eine Riesensache für das Spiel. Wir sind tief in viele der Kernsysteme wie Kollisionen, Netzwerke, das Rammen und die Punktvergabe eingetaucht, um das Gameplay-Erlebnis auf Hochglanz zu bringen. Außerdem haben wir auch das Aussehen und das Feeling des Spiels verbessert – mit einem brandneuen Hauptmenü sowie atemberaubenden neuen Effekten für eure Aktionen in der Arena, wie z. B. Ausweichen, Rammen, Doppelsprünge und vieles mehr! Apropos – ich glaube, meine liebste Änderung war, dass die AllStars jetzt die Fähigkeit haben, zu jeder Zeit Doppelsprünge ausführen zu können. Dies war Teil eines weitreichenden Balancing-Checks bei all unseren 17 AllStars und ermöglicht euch in der Arena nun fließendere und wendigere Bewegungen.

Es ist also für das Spiel und unsere Community aktuell eine aufregende Zeit – wir werden Teil von PlayStation Plus und bereiten uns auf unser neuestes Event vor, Aufstieg, das am 22.Juni erscheint. Wir hoffen sehr, dass ihr zusammen mit uns ein paar Fahrzeuge schrottet und den brandneuen Spielmodus Sprungwurf ausprobiert. All das findet ihr in unserem jüngsten Trailer und weitere Neuigkeiten und Informationen warten schon! Folgt uns auf Twitter, um nichts zu verpassen.

* Die Verfügbarkeit des Spielekatalogs variiert je nach Zeit und Abo. Weitere Details und Updates zu PSPlus-Angeboten unter https://www.playstation.com/Plus. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch (zum dann im PS Store geltenden Preis) monatlich eingezogen wird. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms