PM: Assassin’s Creed® Origins ab sofort kostenlos im Free Weekends mit 60FPS spielbar (Ubisoft News)

Düsseldorf, 16. Juni 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed® Origins ab sofort und bis zum 20. Juni kostenlos im Free Weekend spielbar ist.

Inklusive der 60 FPS-Leistungsoptimierung, die von Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet wurde. Das Assassin's Creed® Origins-Upgrade ist die erste in einer Reihe von Überraschungen und Belohnungen, mit denen sich Ubisoft bei den Fans bedanken und 15 Jahre Leidenschaft, Kreativität und Loyalität feiern wollen. Alle Überraschungen sind auf unserer Jubiläumswebsite zu finden: www.assassinscreed15.com. Der 60 FPS-Boost ist für Xbox Series X/S und PS5 verfügbar.

Assassin's Creed® Origins ist im alten Ägypten angesiedelt und spielt in einer geheimnisvollen und entscheidenden Zeit, die die Zivilisation geprägt hat. In der Rolle von Bayek, dem Beschützer Ägyptens und einem der ersten Assassinen, tauchen die Spieler:innen in eine lebendige, offene Welt ein und entdecken die Geheimnisse der großen Pyramiden, vergessener Mythen und der letzten Pharaonen. ​

Spieler:innen haben während des Free-Weekends* Zugang zu allen Inhalten des Hauptspiels und können bis zu 85% Rabatt auf Assassin's Creed® Origins erhalten, um das Abenteuer danach fortzusetzen. Alle Informationen zum Free Weekend gibt es unter: https://freeweekend.ubisoft.com/assassins-creed-origins

Weitere Informationen über Assassin's Creed gibt es auf: www.assassinscreed.com.

Die neuesten Nachrichten zu Assassin's Creed® Valhalla und anderen Ubisoft-Spielen gibt es unter news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

*Jeglicher Fortschritt, der während des Free Weekends erspielt wird, wird übernommen, wenn Spieler:innen auf derselben Plattform ein Upgrade auf das vollständige Spiel vornehmen. Eine Online-Verbindung kann erforderlich sein, um das Spiel als Spieler:in des Free Weekends zusammen mit einem Abonnement zu starten (PC PS4 PS5). Auf der PlayStation steht das Spiel allen Nutzer:innen mit einem aktiven PS+ Abo zur Verfügung (war jetzt meine Interpretation). Spieler:innen benötigen eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft auf der Xbox One-Familie, um auf das Free Weekend zuzugreifen. Der Inhalt wird übertragen, wenn Spieler:innen ein Upgrade auf das vollständige Spiel vornehmen. Das Free Weekend beginnt am 16. Juni 18:00 UTC und endet am 20. Juni UTC.

