PM: Eine Zusammenfassung all dessen, was wir im FINAL FANTASY VII 25th Anniversary Stream enthüllt haben (Square Enix)

Der FINAL FANTASY VII Anniversary Stream ist vorbei und es gibt eine Menge zu besprechen.

Yoshinori Kitase, der Producer der FINAL FANTASY VII REMAKE-Serie, machte gleich mehrere spannende Ankündigungen: So bot er Fans einen allerersten Einblick in FINAL FANTASY VII REBIRTH und enthüllte CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION.

Solltet ihr den Event verpasst haben, so könnt ihr ihn hier nachträglich anschauen…

…oder lest weiter und informiert euch über alle großen Neuigkeiten gleich hier:

Das zweite Spiel des FINAL FANTASY VII REMAKE Projektes ist offiziell enthüllt worden… es heißt FINAL FANTASY VII REBIRTH!

Der kurze Teaser zum RPG zeigte, wie Cloud und Sephiroth ein Gebiet durchqueren, das Fans des ursprünglichen FINAL FANTASY VII ganz gewiss bekannt sein dürfte. All diejenigen von euch, die mit FINAL FANTASY VII REMAKE in die Geschichte eingestiegen sind… nun, keine Spoiler hier!

Hier ist der Trailer für euch:

Kitase-san hat außerdem verkündet, dass die Serie eine Trilogie sein wird, bestehend aus FINAL FANTASY VII REMAKE, FINAL FANTASY VII REBIRTH und einem finalen Spiel.

Uns ist bewusst, wie sehr ihr euch darauf freut. Folgt unbedingt FINAL FANTASY VII auf Social Media und markiert euch den Square Enix Blog, um kein Update zu verpassen!

Hier ist ein echtes 25th Anniversary Geschenk für die Fans: CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION

Der Vorgänger zu FINAL FANTASY VII stellt Zack Fair in den Mittelpunkt - einen Busterschwert-schwingenden SOLDATEN, der eine sehr entscheidende Rolle innerhalb der Serie spielt, über die wir hier ganz gewiss nicht im Detail sprechen werden.

Das Spiel ist ein vollständiges Remaster des PSP-Originals und setzt es – und seine unvergessliche Story – für moderne Spieleplattformen um. Es erscheint noch diesen Winter auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch!

Um mehr über das Spiel herauszufinden, könnt ihr unseren vollständigen Blog oder die offizielle FINAL FANTASY VII Webseite besuchen:

Wir haben euch gehört! Wann kommt FINAL FANTASY VII REMAKE auf Steam? Die Antwort lautet… heute!

Ab dem 17. Juni, 9:00h können Steam-Kunden FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE kaufen und herunterladen – inclusive der exzellenten FF7R Episode „INTERmission“, in der sich alles um Yuffie dreht.

Das Spiel ist außerdem kompatibel mit dem Steam Deck, so dass ihr es spielen könnt wann und wo immer ihr wollt.

Die Dinge entwickeln sich rasant hinsichtlich FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER - Season 3 ist so gut wie da! Kitase-san bot einen Einblick in den kommenden, action-geladenen Content im mobilen Battle Royale-Game.

Zudem wurde auch eine Kollaboration mit CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- in Aussicht gestellt! Folgt ihnen auf twitter, um mehr darüber zu erfahren!

Letztes Jahr haben wir FINAL FANTASY VII EVER CRISIS angekündigt: Ein neues episodisches Singleplayer Mobile Game, das die gesamte Historie von FFVII abhandelt. Während der 25th Anniversary-Präsentation, haben wir euch mehr von diesem aufregenden Projekt gezeigt, das in 2023 erscheinen soll.

Die FINAL FANTASY VII Feierlichkeiten betreffen nicht nur Spiele! Wir haben im Stream einige der coolsten Merchandise-Artikel gezeigt, die in 2023 in unserem Store erhältlich sein werden!

Einige der bemerkenswertesten Stücke findet ihr hier:

Ihr werdet uns sicherlich zustimmen, dass vielversprechende Zeiten für FINAL FANTASY VII Fans anbrechen! Wir hoffen, dass ihr euch über all die Neuigkeiten aus dem 25th Anniversary Event freut.

Schon bald gibt es mehr zu den Spielen und Produkten von uns. Also markiert euch den Blog und folgt unserem Team auf Social Media, um nichts zu verpassen!