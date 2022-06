Final Fantasy 7 Rebirth: Teil 2 der Remake-Trilogie kommt 2023

PS5

Im Zuge eines Streams zum 25. Jubliäum von Final Fantasy wurde ein erster Trailer zum Nachfolger von Final Fantasy 7 Remake (im Test, Note 8.0) gezeigt, der auf den Namen Final Fantasy 7 Rebirth hört. Im Trailer seht ihr Cloud und Sephiroth gemächlich durch eine Landschaft laufen. Darüber gelegt ist ein Dialog zwischen ihm und Aerith der weiter mit dem Umstand spielt, dass in Final Fantasy 7 Remake nicht alles so ablief, wie Fans des Originals es erwarten würden und daher die Frage in den Raum gestellt wird, ob sich die Geschichte von Cloud und seinen Gefährten verändern lässt.

Final Fantasy 7 Rebirth soll im "nächsten Winter", also vermutlich Ende des Jahres 2023 für Playstation 5 erscheinen. Außerdem wurde bestätigt, dass die Neuinterpretationen von Final Fantasy 7 eine Trilogie bilden sollen. In einer auf dem Twitter-Kanal von Final Fantasy veröffentlichen Nachricht beschreibt Creative Director Tetsuya Nomura, dass durch eine neue Struktur die Entwicklung beim zweiten Teil schnell vorankam und auch schon erste Schritte für die Produktion des dritten Teils angelaufen seien.

Desweiteren ist ab heute die um eine Nebengeschichte erweiterte und grafisch verbesserte Version Final Fantasy 7 Remake Intergrade ab sofort auch auf Steam erhältlich und das Remaster Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion wurde ebenfalls angekündigt.