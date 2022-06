PM: FINAL FANTASY VII REBIRTH angekündigt (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Warten hat ein Ende: Der zweite Teil der FINAL FANTASY VII REMAKE Serie wurde offiziell enthüllt. Sein Name?

(Dramatische Pause...)

FINAL FANTASY VII REBIRTH!

Im Folgenden erzählen wir euch alles, was wir bisher wissen:

FINAL FANTASY VII REBIRTH, das im FINAL FANTASY VII 25th Anniversary Event angekündigt wurde, setzt die Geschichte von FINAL FANTASY REMAKE fort und führt Cloud und seine Truppe aus Midgar in die weitere Welt hinaus.

Wie auch bei seinem Vorgänger handelt es sich um ein komplettes/vollwertiges, eigenständiges Spiel, in dem das ikonische FINAL FANTASY VII für moderne Spieleplattformen neu interpretiert wurde. Im neuen Trailer könnt ihr einen Blick darauf erhaschen, was euch erwartet, wenn Cloud und Sephiroth ein Gebiet durchqueren, das jeder Fan des ursprünglichen Spiels unzweifelhaft wiedererkennen wird …

Natürlich ist das nicht mehr als eine Momentaufnahme dessen, was euch in FINAL FANTASY VII REBIRTH erwartet. Ohne Zweifel wird es noch viele aufregende Informationen geben, die wir in Zukunft mit euch teilen möchten. Folgt uns also unbedingt auf Social Media, um kein Update zu verpassen:

Während des FINAL FANTASY VII 25th Anniversary-Streams hat der Producer der FINAL FANTASY VII REMAKE-Serie, Yoshinori Kitase, bekannt gegeben, dass die Serie drei vollwertige Spiele umfassen wird.

Genauer gesagt, wird die Trilogie aus dem bereits erschienenen FINAL FANTASY VII REMAKE, dem als nächstes anstehenden FINAL FANTASY VII REBIRTH, und einem finalen Spiel bestehen.

Nachdem ihr das neue Material gesehen habt, wird eure brennendste Frage vermutlich sein: “Wann können wir es spielen?!”

Wir können zwar noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum nennen, bestätigen aber, dass FINAL FANTASY VII REBIRTH für den nächsten Winter angesetzt ist.

Die Enthüllung von FINAL FANTASY VII REBIRTH war nur eine der Sensationen während des 25. Anniversary Events.

Außerdem haben wir CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION - ein echtes Remaster des klassischen FINAL FANTASY VII-Vorgängers angekündigt. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Dazu gab es Informationen über die Season 3 von FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER, und Einblicke in das neue Singleplayer-Mobile Game FINAL FANTASY VII EVER CRISIS.

On top haben wir angekündigt, dass FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ab dem 17. Juni, 9:00h auf Steam erhältlich sein wird!

Zudem präsentierten wir einige der coolsten, neuen 25th Anniversary Merchandise-Artikel, die dieses Jahr in den Square Enix Store kommen werden!

Hier findet ihr die komplette Aufzeichnung des Streams:

Ohne jeden Zweifel ist das ein starkes Jahr für FINAL FANTASY VII! Um stets auf dem Laufenden zu sein und keine News und Information zu verpassen, solltet ihr unbedingt unserem Social Media-Team folgen: