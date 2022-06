PM: Eine Einführung in CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wow, das war eine Offenbarung!

In unserem FINAL FANTASY VII 25th Anniversary Stream haben wir ein echtes Remaster von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, dem heiß geliebten Vorgänger von FINAL FANTASY VII, angekündigt!

Und es kommt noch besser: Das Remaster erscheint noch in diesem Jahr!

Seht euch in Ruhe den neuen Trailer an und wenn ihr damit durch seid, erzählen wir euch alles, was ihr über diese Art von RPG unbedingt wissen solltet.

Das Spiel ist ein vollständiges Remaster von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII–, das ursprünglich 2007 exklusiv für die PSP erschienen ist.

Das Spiel fand schnell einen großen Anklang aufgrund seines innovativen Gameplays, sympathischer Charaktere und einer eindrucksvollen Story, die der Welt von FINAL FANTASY VII noch mehr Details und Reichtum verlieh. Nun kehrt es in neuer und verbesserter Form zurück.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION ist ein wahres Remaster, das der Geschichte des Originals folgt: Zack Fairs Mission, den verschwundenen Soldaten Genesis Rhapsodos wiederzufinden.

Erfahrenen FINAL FANTASY VII Fans müssen wir den unschätzbaren Mr. Fair natürlich nicht vorstellen, aber neue Spieler mögen sich fragen: Wer ist dieser schwarzhaarige Kerl – und warum hält er dieses uns wohlbekannte Schwert in den Händen?

Ohne zu viel verraten zu wollen: Zack Fair ist ein junger SOLDAT der zweiten Klasse, der für die Shinra Electric Power Company arbeitet. Er ist ein entscheidender Charakter innerhalb des FINAL FANTASY VII Mythos und seine Geschichte ist auf bemerkenswerte Weise mit den Schicksalen von Cloud, Aerith, Tifa und Sephiroth verwoben.

Nein, muss man nicht!

Das Großartige an CRISIS CORE ist, dass es als spannendes alleinstehendes Abenteuer funktioniert. Man braucht keine Vorkenntnisse über Shinra, Mako oder ähnliche Details aus FINAL FANTASY VII, um der Geschichte folgen zu können.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es eine wahre Freude ist, zu erkennen, wie die Spiele miteinander in Beziehung stehen. Sie ergänzen sich perfekt. Jedes fügt dem Anderen neue Perspektiven und Details hinzu – jeder Fan wird begeistert sein, wenn deutlich wird, wie alles zusammenhängt.

Wir dürfen verkünden, dass CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION noch in diesem Winter für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch erscheint.

In den kommenden Monaten werden wir weitere Details zum Spiel mit euch teilen. Folgt uns auf Social Media, um keine Neuigkeit zu verpassen!

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION war nur eine der wunderbaren Ankündigungen, die wir während des FINAL FANTASY VII Anniversary Streams gemacht haben. Wir haben auch FINAL FANTASY VII REBIRTH – das zweite Spiel in der FINAL FANTASY VII REMAKE Trilogie bekannt gegeben!

Des weiteren haben wir mitgeteilt, dass FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE jetzt auf Steam (kompatibel mit dem Steam Deck) erscheint, haben Fans Einblick in FINAL FANTASY VII EVER CRISIS gegeben, neues Merchandise enthüllt und vieles mehr.

Hier findet ihr den vollständigen Stream: