PM: Die Demo von JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R läuft bis Juni 2022 (Sony Playstation Blog)

Zum ersten Mal können Fans und Neueinsteiger gleichermaßen in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R gegeneinander antreten! Die zeitlich begrenzte Demo ist exklusiv für PS4 und PS5 und beinhaltet zwei Modi – Online-PvP-Modus und Trainingsmodus – sowie vier ikonische JoJo-Charaktere, darunter Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO und Jolyne Cujoh! Stürzt euch zwischen dem 16.06.2022 und 22.06.2022 in die Action. Ein erster Blick in die Demo zeigt euch, was die Spieler erwartet:

All-Star Battle R, das ursprünglich 2014 veröffentlicht wurde, ist weit mehr als ein einfaches Remaster eines beliebten Kampfspiels. Überarbeitete Charaktermodelle und Sprachausgabe passen sich dem allseits beliebten Anime an und schaffen so ein authentisches JoJo-Erlebnis. Neue Mechaniken, wie Assists, begeistern die Spieler in dem modernen, temporeichen Gameplay.

[Bildunterschrift: Jolyne und ihr Stand, Stone Ocean, kommen zum Assist!]

Assists sind auf eine endliche Anzahl von Einsätzen pro Spiel limitiert und erlauben den Spielern ihre Attacken und Kombos strategisch zu erweitern oder ihre Gegner bei der Verteidigung zu zerstören. Die Spieler wählen aus 50 einzigartigen Charakteren aus und können so ihren Spielstil mischen, anpassen und optimieren.

Ihr wollt blitzartig an die Spitze des Online-Wettkampf-Rankings? Hier ein paar schnelle Tipps, die es richtig krachen lassen.

Benutzt den einfachen Beat-Modus:

Drückt ihr die Taste für den leichten Angriff wiederholt, wird euer Kämpfer eine Kombo aus leichten, mittleren und schweren Angriffen ausführen. Wenn ihr mindestens noch 1 Balken auf eurer Anzeige habt, wird der HHA (ein Mini-Supermove) eures Kämpfers aktiviert.

[Bildunterschrift: DIO hat alle Zeit der Welt, aber er könnte noch einen Assist benutzen!]

Benutzt eure Assists, wenn ihr in der Klemme seid:

Werdet ihr verprügelt? Ihr fühlt den Druck eines super aufgeladenen Moves (GHA)? Schickt euren Assist, damit er sie und sogar das Spielfeld zerschlägt.

Angriffsassists: Jeder Charakter führt verschiedenen Aktionen aus, zum Beispiel Ansturmangriffe, Langstreckenangriffe und Installationsfallen. Wenn ihr sie erfolgreich in eure Kombos integriert, können sie jede Menge Schaden anrichten!

Umkehrassists: Bei Verteidigung oder Erleiden von Schaden springt der helfende Charakter ein und wehrt den gegnerischen Angriff ab. Heilung der Assist Gauge (Assist-Anzeige) ist langsamer als bei Benutzung eines Assistangriffs.

Mit Blitzunterdrückung in die Offensive gehen:

Blitzunterdrückung unterbricht eure Kombos und erlaubt euch unmittelbar eine neue zu beginnen – aber seid vorsichtig! Blitzunterdrückung kostet einen ganzen Meter, was euch unter Umständen auf dem Trockenen sitzen lässt. Denn ein spielentscheidender Supermove (GHA) hätte euch retten können.

[Bildunterschrift: Vier ikonische JoJo-Charaktere sind in der Demo am Start, aber 50 Charaktere warten im vollständigen Spiel auf euch!]

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R erscheint am 02. September 2022. Vorbestellung und Demo sind ab sofort auf der gleichen Seite möglich:https://store.playstation.com/en-us/product/UP0700-PPSA04220_00-JASBRMAINGAME000

