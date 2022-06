PM: COWABUNGA! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge von Tribute Games & Dotemu ist ab sofort für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

COWABUNGA! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge von Tribute Games & Dotemu ist ab sofort für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich

– Original-Soundtrack mit einem brandneuen Track von Ghostface Killah und Raekwon vom Wu-Tang Clan ebenfalls erhältlich! –

PARIS – 16. Juni 2022 – Die Retro-Meister vom Publisher Dotemu und die Brawler-Experten vom Entwicklungsstudio Tribute Games veröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit Nickelodeon das Spiel, das mindestens genau so gut ist, wie eine ofenfrische Pizza: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge! Der Titel erscheint für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und im Game Pass. Mit bis zu sechs Spielerinnen und Spielern im Koop-Modus mit allen vier Turtles und dem spielbaren Kampfdebüt des Ninjutsu-Experten Meister Splinter, des Hockeyschläger-schwingenden Helden Casey Jones und der schlagfertigen Reporterin April O’Neil können Fans ab morgen für 24,99 € in den Kampf gegen den Foot Clan einsteigen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist für die nächste Woche auf Nintendo Switch und Xbox, für die nächsten zwei Wochen auf PlayStation* und für die nächsten drei Wochen auf Steam um 10% rabattiert erhältlich.

Launch-Trailer:

Ein abgefahrener Trailer feiert den heutigen Start des Spiels und zeigt die energiegeladene Turtles-Power in Aktion. Werft einen Blick auf die fantastische Karte des Story-Modus und genießt epische Einblicke in das Spiel, darunter zwei noch nie gezeigte Stages und die Rückkehr von Dimension X, der gruseligen Heimat des bösen Krang und der Utrom.

Fans können sich außerdem den unglaublichen Original-Soundtrack des Spiels sichern, der von Tee Lopes (Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare, Sonic Mania) komponiert wurde und den von Ghostface Killah und Raekwon geschriebenen und eingespielten Banger “We Ain’t Came To Lose“ enthält. Ab sofort könnt ihr den OST auf Apple Music, Spotify und YouTube herunterladen oder streamen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge lässt sich von den klassischen Turtles-Kämpfen der 1980er Jahre inspirieren, versetzt Spielerinnen und Spieler mit wunderschöner Pixelgrafik in die Blütezeit der Spielhallen zurück und verbindet dieses Flair mit super frischen Gameplay-Mechaniken. Kämpft euch im neuen, aufregenden Story-Modus durch New York City und meistert die einzigartigen Fähigkeiten und Kombos eines jeden Charakters, die jeden Durchlauf durch das Spiel zu etwas ganz Besonderem machen. Von Showdowns mit berüchtigten Rivalen wie Bebop und Rocksteady bis hin zur Rückkehr zu typischen Schauplätzen wie Dimension X – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist ein großartiges Fest klassischer TMNT-Beat-em-ups mit einem eigenen modernen Touch.

Radikale Features? Na logo!

Noch mehr TMNT-Infos gibt es auf der offiziellen Webseite von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge , außerdem kann man das Spiel ab sofort auf Nintendo Switch , PlayStation , Xbox und Steam erwerben, sowie @Dotemu und @TributeGames auf Twitter zu folgen und hier dem Discord beizutreten.

* Nur mit PS+

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spielerinnen und Spielern Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter S treets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys -Serie und mehr. Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielenden zu geben.

Über Tribute Games

Tribute Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio und Publisher aus Kanada mit Sitz in Montreal, Quebec. Das Studio mit Fokus auf Retro-Titeln für PC und Konsolen wurde 2011 von den ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern Jonathan Lavigne, Jean-Francois Major und Justin Cyr, die unter anderem an den Titeln Scott Pilgrim vs. the World: The Game und TMNT (GBA) beteiligt waren, gegründet.