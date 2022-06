PM: Zorro The Chronicles ab sofort erhältlich (Bigben Interactive)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

NACON, PVP GAMES und BKOM studios veröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit Zorro Productions, Inc. und dem Canada Media Fund das Spiel Zorro The Chronicles. Der Titel ist ab sofort erhältlich für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Das neue, actionreiche Abenteuerspiel, das auf der gleichnamigen Zeichentrickserie basiert, bietet epische Abenteuer, die packende Kämpfe, aufregende Erkundungen und ein spannendes Stealth-Erlebnis vereinen.

Zorro The Chronicles ist ein familienfreundliches Action-Adventure, das eine Vielzahl von Spielmechaniken bietet, von Schwertkombos über Infiltration bis hin zu einem Pariersystem. In der neuen Saga von Zorro ist für jeden Spielstil etwas dabei. Außerdem bietet das Spiel eine Vielzahl von Charakteren zur Auswahl, darunter Diego und seine furchtlose Schwester Ines. Jeder Charakter verfügt über spezielle Fähigkeiten, mit denen man im spanisch dominierten Kalifornien des 19. Jahrhunderts für Gerechtigkeit sorgt.

Vor jeder Mission kann ein Startpunkt auf der Karte gewählt werden, der sich direkt auf den Spielstil auswirkt und zu einem verstohlenen Vorgehen oder einem Frontalangriff führen kann. Um die Soldaten des Bösewichts Monasterio zu bezwingen, kann Zorro eine Reihe von Techniken anwenden, wie z. B. Geräusche als Ablenkung nutzen, mit Hilfe seiner berühmten Peitsche hoch gelegene Orte erreichen und die Umgebung zu seinem Vorteil nutzen. Erfahrungspunkte gibt es für jedes erfolgreiche Parieren und Kombinieren, für das Entwaffnen von Feinden oder das Markieren mit einem „Z“.

In Zorro The Chronicles steht der Teenager Don Diego vor den größten Herausforderungen seines Lebens, denn er kämpft für Gerechtigkeit gegen zahlreiche skrupellose – und gut bewaffnete – Bösewichte. Wie die Serie selbst präsentiert auch das Spiel die Machenschaften der Schurken und Zorros listige Tricks und Scherze, verpackt in spannende und humorvolle Action, einschließlich spannender Kämpfe während derer er versucht, gefährdete und unschuldige Menschen zu schützen.

Zorro The Chronicles basiert auf der bekannten Fernseh-Animationsserie der Cyber Group Studios, die in Zusammenarbeit mit John Gertz‘ Zorro Production Inc. für France Télévisions (Frankreich) und RAI (Italien) produziert wurde. Die Erfolgsserie wurde in über 100 Ländern an große Fernsehsender wie Turner (Frankreich), RTVE (Spanien), RTS (Schweiz), Télé-Québec (Kanada), Globosat (Brasilien), TV5 Worldwide und viele andere verkauft. Die Animationsserie wurde bei der 13. Ausgabe der TV France International Export Awards und als „Beste Kinderfernsehserie“ bei den Pulcinella Awards von Cartoons on the Bay (Italien) nominiert.

Zorro The Chronicles ist ab sofort für für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch im Handel erhältlich.

Eine PC und Xbox One Version ist zusätzlich als digitaler Download verfügbar.