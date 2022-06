PM: Xbox Games Showcase: Extended 2022 (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase hat Xbox eine große Auswahl an Spielen vorgestellt, die in den nächsten zwölf Monaten auf Xbox und im Game Pass erscheinen. Grund genug für Erin Ashley Simon und Malik Prince, einen Blick auf die Highlights zu werfen – gemeinsam mit den Teams von Bethesda, Mojang Studios, Obsidian Entertainment, Playground Games und vielen anderen talentierten Studios aus der ganzen Welt.

Im Xbox Games Showcase: Extended erwartet Dich erstmalsGameplay zu Ara: A History Untold von Oxide Games, die Veröffentlichung von World Update X: United States für Microsoft Flight Simulator und Beechcraft Model 18, ein neues Flugzeug der Local Legends-Serie. Als Survival-Fan freust Du Dich auf Valheim, das noch in diesem Jahr für Xbox und Game Pass erscheint. Wirf außerdem einen ersten Blick auf das Gameplay von The Texas Chainsaw Massacre und die Blunderdome- und Halo-Welt, die in Fall Guys aufeinandertreffen.

Das asymmetrischen Third-Person-Horror-Erlebnis The Texas Chain Saw Massacre erscheint ab dem ersten Tag im Game Pass für Xbox und Windows PC. Basierend auf dem kultigen Horrorfilm von 1974 schlüpfst Du in die Rolle der berüchtigten Slaughter-Familie und spürst Deine Opfer auf, um sie an der Flucht von Deinem Anwesend zu hindern. Alternativ schlüpfst Du in die Rolle der Flüchtenden, aber Achtung: Um der Slaughter-Familie zu entkommen sind Geschick und leise Sohlen gefragt.

Erkunde als kampferprobte*r nordische*r Krieger*in die wunderschöne, prozedural generierte Welt von Valheim. Deine Seele wurde ins nordische Jenseits gebracht, um Odins uralte Rivalen zu erschlagen. Baue, erobere, bastle und überlebe allein oder mit Freund*innen, während du versuchst, Ordnung in die Welt von Valheim zu bringen.

World Update X: Vereinigte Staaten von Amerika und US-Territorien ist ab sofort kostenlos verfügbar. Das World Update X enthält die neuesten, hochauflösenden Satelliten- und Luftbilder, vier handgefertigte Flughäfen, 87 neue Sehenswürdigkeiten, drei neue Lande-Herausforderungen, drei Entdeckungsflüge und drei Buschflüge. Außerdem warten auf Dich brandneue 3D-Städte wie San Diego, CA, Albany, NY, Key Largo, FL, Seattle, WA, Olympia, WA und mehr. Zeitgleich mit der Veröffentlichung von World Update X: United States steht ein neues Flugzeug der Local Legends-Serie für Dich bereit – die Beechcraft Model 18. Dabei handelt es sich um ein zweimotoriges Tiefdecker-Nutzflugzeug, das vom amerikanischen Flugzeughersteller Beech Aircraft Corporation hergestellt wird.

Weitere Informationen zu den neuen Inhalten des Microsoft Flight Simulator findest Du im separaten Xbox Wire-Beitrag. Die neuesten Informationen findest Du außerdem auf Twitter unter @MSFSOfficial.

Verfügbar auf Xbox Series X|S und Windows PCs, mit Xbox Game Pass und PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming.

Im Rahmen des Spartan Showdown-Events bringen Fall Guys und 343 Industries den Master Chief aus Halo und vieles mehr in den Blunderdome. Vom 30. Juni bis 4. Juli sind neue Herausforderungen, ausgefallene Cosmetics und legendäre Gegenstände im Shop erhältlich. Fans auf der ganzen Welt können zuschlagen und sich in die Action stürzen, um ihre Garderobe auf Elite-Niveau zu bringen.

Wenn Du den Xbox Games Showcase: Extended 2022 verpasst hast, kannst Du ihn dir hier anschauen.