Stalker 2: Entwickler-Tagebuch zum Ukraine-Krieg und neuer Trailer

Der ukrainische Entwickler GSC Gameworld hat ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie nach Beginn des russischen Angriffskriegs das alte Büro geräumt wurde und Teile der Belegschaft nach Prag flohen. Es teilen jedoch auch Mitglieder des Teams ihre Gedanken, die im kriegsgebeutelten Land geblieben sind, darunter Voice Director Andrii Maksiuta, Narrative Designer Dariia Tsepkova oder der aus Mariupol stammende Animationskünstler Oleksandr Levchenko. Ein anderer Teil wiederum hat sich wie Lead AI Developer Dmytro Iassenev den ukrainischen Truppen angeschlossen.

Daneben veröffentlichte das Studio einen neuen Trailer mit Namen Enter The Zone, der eine von einem Funkgespräch begleitete nächtliche Autorfahrt in die Sperrzone von Chernobyl zeigt, an deren Ende heftige Anomalien zu einem Unfall führen. Logischerweise bestätigt der Trailer am Ende, dass der Release von Stalker 2 - Heart of Chornobyl sich verschiebt. Die Sperrzonen-Action soll nun im Jahr 2023 erscheinen.