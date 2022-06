PM: FIFA 22 wird am 23. Juni Teil von EA Play (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In FIFA 22 wird Fußball realistischer als jemals zuvor. Dank grundlegenden Gameplay-Verbesserungen und weiterer Innovationen erlebst Du eine abwechslungsreiche neue Saison – bei den vielfältigen Modi ist für jeden Geschmack etwas dabei. FIFA 22 wird zum 23. Juni Teil von EA Play, so dass Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate sich einfacher als jemals zuvor in anspruchsvolle Fußball-Matches stürzen können.

Nicht nur für FIFA-Fans lohnt sich EA Play: Über den Service erhalten Mitglieder exklusive Herausforderungen und Belohnungen. Als besonderes Highlight erhältst Du in FIFA 22 monatlich wiederkehrende Belohnungen wie Volta-Bekleidung und -Münzen, saisonale XP-Boosts für Ultimate Teams, Stadium Sets und vieles mehr.

Wenn Du auf der Suche nach Deinem neuen Lieblingsspiel bist, bietet EA Play eine lange Liste der beliebtesten EA-Titel, die für Mitglieder kostenlos spielbar sind. Außerdem kannst Du ausgewählte Neuerscheinungen bis zu 10 Stunden lang unverbindlich ausprobieren. Falls das Spiel überzeugt und Du Dich für den Kauf entscheidest, bleibt Dir Dein gesamter Spielstand erhalten – Du zockst einfach genau da weiter, wo Du in Deiner zehnstündigen Demo aufgehört hast. Zusätzlich freut sich Deine Geldbörse: Beim Kauf von digitalen EA-Inhalten erhältst Du nämlich einen Mitgliederrabatt von 10 Prozent.