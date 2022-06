GOG: Großer Summer Sale bis zum 27.6.2022 // Virtuaverse gratis

Die Preisschmelze

Teaser Bei GOG läuft der große Summer-Sale des Jahres. Wir haben für euch interessante Angebote gesammelt. Durchs Shoppen über unsere Referral-Links unterstützt ihr ohne zusätzliche Kosten dabei GG.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 25.7.2022 - 11:20 Uhr

Mit Virtuaverse ist nun der letzte Gratis-Titel im Summer Sale auf GOG verfügbar, der am 27. Juni 2022 endet. In dem Point-and-Click-Adventure mit Cyberpunk-Setting sucht ihr als Schmuggler Nathan eure vermisste Mitbewohnerin, die AVR-Graffittikünstlerin Jay. Ein Zitat aus der Store-Beschreibung: "Auf seiner Reise um die Welt muss er über Hardware-Friedhöfe gehen, sich mit digitaler Archäologie, Stämmen von Kryptoschamanen und Ausschweifungen in die virtuelle Realität auseinandersetzen." Um den Titel einzusammeln, müsst ihr auf die Store-Seite von Virtuaverse gehen. Mit der Einlösung stimmt ihr zu, Werbe-Newsletter von GOG zu erhalten.

Update vom 20.6.2022 - 15:32 Uhr

Das neue Giveaway-Spiel im GOG-Sale ist da. Bis zum 23. Juni um 15 Uhr könnt ihr den Klassiker Flashback umsonst eintüten – sofern ihr zustimmt, Werbe-Newsletter zu erhalten. Dazu sind noch bis zum 27. Juni 2022 zahlreiche neue und klassische Titel zu günstigen Preisen zu haben. Darunter Jagged Alliance (im Jörgspielt) und Dragon's Dogma: Dark Arisen (die erweiterte Version des RPGs von Capcom), dessen Nachfolger Dragon's Dogma 2 kürzlich angekündigt wurde.

Ursprüngliche News vom 15.6.2022:

Beim Spiele-Shop GOG läuft noch bis zum 27. Juni 2022 ein großer Summer Sale. Dabei wird es auch Gratis-Spiele geben, wie aktuell das Jump-and-Run Shantae and The Pirate's Curse. Außerdem wird über die Insomnia-Aktion alle 6 Stunden ein neuer Blitz-Sale mit begrenzter Stückzahl gestartet.

Tausende Titel sind zum reduzierten Preis erhältlich. Passend zum Start der Aktion stoßen einige Sega-Titel frisch in den Katalog. Den Anfang machte Alien - Isolation (im Test), in Kürze werden Two Point Hospital (im Test) und die Anniversary Edition von Warhammer 40.000 - Space Marine (im Test) folgen. Zu den jüngeren rabattiertenTiteln gehören der Taktik-RPG-Kracher Expeditions - Rome (im Test, Note 9.0) und der Indie-Hit Inscryption.

Auch zahlreiche Spiele deutscher Entwickler sind reduziert, etwa die unserer Community wohlbekannte Söldner-Taktik Battle Brothers, We Are Football (im Test, Patch-10-Note 7.0) von Gerald Köhler, das oft mit dem klassischen Fallout verglichene Death Trash (im Check) oder Cloudpunk samt Erweiterung City of Ghosts (im Check).

Hier findet ihr einen Überblick mit einer Auswahl interessanter Angebote. Es handelt sich jeweils um GG-Partnerlinks – so könnt ihr GamersGlobal ohne Zusatzkosten für euch bei eurem GOG-Einkauf unterstützen.