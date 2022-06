The Texas Chain Saw Massacre: Release 2023 / Erster Gameplay-Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Seit geraumer Zeit arbeitet das Entwicklerstudio Gun Interactive an einer Videospiel-Adaption des Filmklassikers The Texas Chain Saw Massacre. In Tradition von Titeln wie Dead by Daylight oder Friday the 13th handelt es sich dabei um ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Leatherface macht Jagd auf Teenager, die müssen im Gegenzug Aufgaben lösen und so versuchen, dem Menschenhaut-Designer zu entkommen.

Im Zuge des Extended Xbox & Bethesda Games Showcase haben die Entwickler nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der ein sehr ungefähres Release-Datum angibt: Irgendwann 2023 wird die Jagd losgehen. Außerdem sind in diesem erste kurze Gameplay-Szenen zu sehen, die einen guten Eindruck darüber verschaffen, wie das Studio die Optik des Films aus den 70ern nachbilden will. Weiter wurde bestätigt, dass The Texas Chain Saw Massacre ab Release im Game Pass für PC, Xbox One und Xbox Series X/S kommen. Außerdem erscheint das Spiel auch auf PS4 und PS5.